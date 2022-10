La France veut que les propriétaires de jets privés paient plus

Les principaux responsables ont soutenu l’idée d’aligner la taxation du kérosène pour les avions privés et de l’essence pour les voitures

Augmenter les taxes sur les jets privés serait une démonstration de “bon sens,” Christophe Bechu, ministre français de la Transition écologique, a déclaré samedi. Ses propos interviennent au lendemain du dépôt par les députés du parti majoritaire Renaissance d’un amendement au budget qui propose d’aligner la taxation du carburant des avions privés sur l’essence utilisée par les voitures.

Dans une interview à FranceInfo, Bechu a déclaré que la décision du parti majoritaire est “une bonne chose” comme “taxer plus ce qui pollue le plus est un principe de bon sens.

« Je me réjouis de cet amendement que le gouvernement soutient », dit le ministre.

Le kérosène, qui est utilisé par les avions privés, a fait l’objet d’une «créneau fiscal,» qui, comme l’a expliqué vendredi le ministre des Transports Clément Beaune, a conduit à une situation paradoxale où “Les jets privés sont désormais moins taxés que les voitures, ainsi que les avions de ligne des petits aéroclubs.” Par conséquent, l’augmentation des taxes sur le carburant des jets privés servirait de “acte de rééquilibrage” et serait un “bonne chose,” concluait Beaune.

Le gouvernement français s’était précédemment engagé à mener des consultations avec ses partenaires européens sur les moyens de réglementer les émissions des jets privés.

Cette question a fait l’objet de débats acharnés en France à la suite d’un été extrêmement sec, d’incendies de forêt et d’une crise énergétique imminente, exacerbée par des sanctions anti-russes et une forte diminution des approvisionnements énergétiques russes. Au cours de l’été, plusieurs utilisateurs de Twitter en France ont commencé à suivre les avions privés de milliardaires, alimentant encore plus le tollé général.

Julien Bayou, alors chef du Parti vert français, a appelé à une interdiction totale des jets privés, arguant qu’une telle mesure “pénaliserait le plus petit nombre de personnes pour l’impact le plus important et le plus immédiat en faveur du climat.”

Le gouvernement a cependant clairement indiqué à l’époque que l’interdiction de ces aéronefs n’était pas envisagée, compte tenu de leur rôle important dans l’économie.

Selon une étude menée par le groupe de campagne européen Transport & Environnement en 2021, les jets privés sont 5 à 14 fois plus polluants que les avions commerciaux par passager, et 50 fois plus polluants que les trains. En conséquence, selon le groupe, seulement 1 % des personnes sont à l’origine de 50 % des émissions mondiales de l’aviation.