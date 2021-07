La France veut que le personnel soignant se fasse vacciner contre le Covid-19

LONDRES – Le président Emmanuel Macron a déclaré un jour que la vaccination contre Covid-19 ne serait pas obligatoire, mais les législateurs français préparent actuellement une nouvelle loi qui obligerait effectivement les travailleurs de la santé à se faire vacciner.

Le débat intervient au milieu des inquiétudes concernant les faibles taux de vaccination parmi les professionnels de la santé du pays. Jusqu’à présent, seulement 57% des soignants dans les maisons de retraite et 64% du personnel hospitalier ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, selon données partagées par la Fédération hospitalière de France.

« On ne parle pas d’une vaccination obligatoire pour toutes les personnes en France. On parle juste d’une vaccination obligatoire pour les personnes travaillant dans le secteur de la santé et qui sont en contact avec les personnes les plus fragiles de France », a déclaré Bruno Le Maire, responsable des finances de la France. ministre, a déclaré mardi à CNBC.

« Je pense que c’est une question de responsabilité et d’avoir une vaccination obligatoire pour les personnes qui sont, chaque jour, en contact avec les personnes les plus fragiles de la population française, je pense vraiment que ce serait une sage décision », a ajouté Le Maire.

D’autres membres du gouvernement français ont exprimé leur soutien au plan, à savoir le ministre de la Santé du pays, Olivier Véran. La Fédération hospitalière de France a également soutenu la vaccination obligatoire pour le secteur.

L’Italie a décidé d’imposer des vaccinations obligatoires aux professionnels de la santé en avril et le Royaume-Uni a également déclaré en juin que le personnel des maisons de soins devrait également recevoir un vaccin Covid. Cependant, la question semble un peu plus délicate en France étant donné qu’elle a l’un des taux de scepticisme vis-à-vis des vaccins les plus élevés d’Europe. Près de 30% des citoyens français ont déclaré qu’il serait « très peu probable » qu’ils se fassent vacciner contre le Covid, selon un sondage publié par Eurofond. En revanche, la même enquête a montré qu’environ 64% des personnes vivant en Europe ont déclaré qu’il serait « très probable » ou « plutôt susceptible » de se faire vacciner.

Néanmoins, 51% de la population totale en France ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, selon Our World in Data. Ce taux n’est que légèrement inférieur au taux de l’UE, mais environ 15 points de pourcentage inférieur au taux de vaccination actuel du Royaume-Uni.

L’intensification de la vaccination est devenue encore plus urgente ces dernières semaines en raison des inquiétudes concernant les nouvelles mutations de Covid et une augmentation des infections causées par la variante delta.