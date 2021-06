La France va vacciner les 12 à 18 ans contre le Covid à partir de la mi-juin, selon Macron

« Nous avons décidé ce matin, à partir du 15 juin d’ouvrir la vaccination des adolescents, les plus jeunes, et à partir du 15 juin, d’autoriser les 12-18 ans à aller se faire vacciner. Macron a déclaré mercredi à BFM TV.

Macron a déclaré que plus de détails seraient annoncés dans les prochains jours.

Le ministre français de la Santé Olivier Veran a confirmé que le vaccin Pfizer-BioNTech serait utilisé lors de la vaccination des enfants.

Il a souligné que les vaccinations seraient « base volontaire » et que les enfants seraient « ne pas pouvoir se faire vacciner sans le consentement des parents. »

L’annonce intervient après que l’Agence européenne des médicaments a donné la semaine dernière son approbation au vaccin « Comirnaty » Covid-19 de Pfizer-BioNTech pour une utilisation chez les enfants âgés de 12 à 15 ans.

Le vaccin américano-allemand est le premier autorisé pour les enfants par le régulateur de l’UE, qui a fondé sa décision sur les résultats d’une étude américaine portant sur environ 2 000 enfants, qui a conclu que le vaccin était sûr et efficace.

Un certain nombre d’autres pays ont également annoncé qu’ils continueraient à déployer le jab auprès des enfants aussi jeunes que 12 ans, y compris les États-Unis et plus récemment la Pologne, qui a annoncé sa décision mardi.

