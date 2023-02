La France va transformer le vin en alcool industriel pour lutter contre les surplus

La France prévoit de dépenser des millions d’euros pour transformer le vin en alcool industriel destiné aux produits pharmaceutiques et cosmétiques afin de drainer un excédent massif, a déclaré le ministère de l’Agriculture.

Deuxième producteur mondial de vin après l’Italie, la France est connue depuis longtemps comme une nation d’amateurs de vin.

Mais les producteurs de la région sud-ouest de Bordeaux affirment que la surproduction et une baisse de la consommation intérieure de leurs marques les plus abordables ont rempli leurs caves et leur ont laissé nulle part où stocker les fruits de leur prochaine récolte.

Le ministère de l’Agriculture a déclaré lundi qu’il dépenserait jusqu’à 160 millions d’euros (3 milliards de rands) pour distiller la boisson en alcool industriel afin d’épuiser une partie de l’arriéré.

À Bordeaux, le viticulteur Didier Cousiney a déclaré que le montant était suffisant pour aider chaque petite entreprise pendant quelques mois seulement lorsqu’il était réparti dans l’industrie à l’échelle nationale.

Nous avons “24 mois de retard dans nos caves”, a-t-il déclaré.

Les syndicats agricoles de la région bordelaise, qui ont organisé plusieurs manifestations, réclament plutôt une indemnisation en échange de l’arrachage d’une partie de leurs vignes, une pratique connue sous le nom d'”arrachage” des terres.

Cela contribuerait à réduire la production et permettrait aux viticulteurs de réaffecter les terres à d’autres activités.

Cousiney et ses collègues producteurs estiment qu’au moins 15 000 hectares (37 000 acres) de vignobles – une superficie équivalente à 21 000 terrains de football – doivent être arrachés dans la région pour faire la différence.

Ils demandent une indemnisation de 10 000 euros par hectare.

Le gouvernement a parrainé la distillation pour la dernière fois en 2020, après que les fermetures mondiales de Covid-19 ont provoqué la fermeture de restaurants et de bars et la baisse des exportations de vin français.

On estime qu’environ un demi-million de personnes travaillent dans l’industrie du vin en France, selon la Commission nationale interprofessionnelle du vin.

Si rien n’est fait, “nous craignons qu’entre 100 000 et 150 000 emplois ne soient menacés dans la décennie à venir”, a averti en décembre le président de la commission, Bernard Farges.

Les ventes de vin rouge dans les supermarchés français ont chuté de 15% l’an dernier, selon l’Association générale de la production viticole du pays.

Les vins blancs et rosés ont été moins touchés, enregistrant des baisses d’environ 3 et 4 %.

Jérôme Despey, viticulteur et secrétaire général du syndicat de l’agriculture FNSEA, a déclaré que cela reflétait une tendance plus large.

Les Français buvaient environ 130 litres de vin en moyenne par an il y a 70 ans, dit-il, mais aujourd’hui, cela est tombé à environ 40 litres.