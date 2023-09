La France va mettre fin à la présence militaire au Niger et retirer son ambassadeur après le coup d’État

Le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche que la France mettrait fin à sa présence militaire au Niger et retirerait son ambassadeur du pays à la suite du coup d’État qui a renversé le président démocratiquement élu.

La junte nigérienne a répondu que cette annonce marque un « nouveau pas vers la souveraineté » du pays.

« Les forces impérialistes et néocolonialistes ne sont plus les bienvenues sur notre territoire national. La nouvelle ère de coopération, basée sur le respect mutuel et la souveraineté, est déjà en cours », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cette annonce constitue un coup dur, bien que prévu, porté à la politique française en Afrique, les troupes françaises ayant dû se retirer du Mali et du Burkina Faso voisins ces dernières années après des coups d’État dans ces pays. La France avait stationné des milliers de soldats dans la région du Sahel à la demande des dirigeants africains pour lutter contre les groupes extrémistes islamiques.

La France a maintenu quelque 1 500 soldats au Niger depuis le coup d’État de juillet et a refusé à plusieurs reprises l’ordre de la nouvelle junte de quitter son ambassadeur, affirmant que la France ne reconnaissait pas la légitimité des putschistes.

Mais les tensions se sont accrues ces dernières semaines entre la France et le Niger, une ancienne colonie française, et Macron a déclaré récemment que les diplomates français survivaient grâce aux rations militaires alors qu’ils se retranchaient dans l’ambassade.

L’annonce de Macron intervient après que les putschistes ont publié dimanche une déclaration selon laquelle ils fermaient l’espace aérien du Niger aux avions commerciaux et militaires français, afin que les nouveaux dirigeants puissent « reprendre le contrôle total de son ciel et de son territoire ». d’autres avions internationaux.

Des mécaniciens de l’armée de l’air française Barkhane à la base de Niamey, au Niger, le 5 juin 2021. PA

Ali Sekou Ramadan, collaborateur du président déchu du Niger Mohamed Bazoum, a déclaré à l’Associated Press que Bazoum avait demandé à Macron de retirer l’ambassadeur de France, Sylvain Itte, « afin de réduire les tensions ».

Dans un entretien accordé aux chaînes de télévision France-2 et TF1, Macron a déclaré s’être entretenu dimanche avec Bazoum et lui avoir dit que « la France a décidé de faire revenir son ambassadeur, et dans les prochaines heures notre ambassadeur et plusieurs diplomates rentreront en France. »

Il a ajouté : « Et nous mettrons fin à notre coopération militaire avec les autorités nigériennes parce qu’elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme ».

Il a déclaré que les troupes seraient progressivement retirées, probablement d’ici la fin de l’année, en coordination avec les putschistes, « parce que nous voulons que cela se déroule de manière pacifique ».

Il a déclaré que la présence militaire française répondait à une demande du gouvernement nigérien de l’époque. Cette coopération militaire entre la France et le Niger était toutefois suspendue depuis le coup d’État. Les dirigeants de la junte ont affirmé que le gouvernement de Bazoum n’en faisait pas assez pour protéger le pays de l’insurrection.

La junte est désormais sous le coup de sanctions de la part des puissances occidentales et régionales africaines.

Insa Garba Saidou, une militante locale qui assiste les nouveaux dirigeants militaires du Niger dans leurs communications, a déclaré qu’elle continuerait à suivre l’évolution de la situation jusqu’à ce que l’ambassadeur de France quitte le pays. Il a également exigé un délai clair pour le retrait des troupes françaises.

« Cette annonce du président français annonce la victoire du peuple nigérien. Cependant, nous allons le prendre avec beaucoup de réserves car je ne crois plus en M. Macron », a déclaré Saidou.

En août, la junte a donné à l’ambassadeur de France 48 heures pour partir. Après l’expiration du délai sans que la France ne le rappelle, les putschistes ont alors révoqué son immunité diplomatique.

Des foules brandissent un drapeau portant le logo de la société militaire privée russe Wagner lors d’une manifestation devant une base aérienne française à Niamey, le 16 septembre. AFP-Getty Images

Vendredi à New York, le gouvernement militaire qui a pris le pouvoir au Niger a accusé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, d’empêcher la pleine participation de ce pays d’Afrique de l’Ouest à la réunion annuelle des dirigeants mondiaux de l’ONU afin d’apaiser la France et ses alliés.

Les experts estiment qu’après des interventions militaires répétées dans ses anciennes colonies au cours des dernières décennies, l’ère de la France en tant que « gendarme » de l’Afrique pourrait enfin être révolue, à mesure que les priorités du continent changent.

Andrew Lebovich, chercheur à l’Institut Clingendael, un groupe de réflexion, a déclaré que cette décision marque à la fois l’acceptation d’une « dure réalité pour la France dans la région et pourrait éventuellement limiter les déploiements américains au Niger, même si, comme nous l’avons vu ». , les États-Unis et la France n’ont pas suivi exactement les mêmes positionnements au Niger.

Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc, a déclaré que le Niger ressentirait une perte du soutien français dans sa lutte contre les groupes extrémistes violents.

« La France a été un partenaire fiable en apportant son soutien à ses opérations et le Niger n’a tout simplement pas d’alternative pour combler ce vide par les Français, du moins à court et moyen terme », a déclaré Lyammouri.

Macron a retiré l’année dernière les troupes françaises du Mali à la suite de tensions avec la junte au pouvoir après un coup d’État de 2020, et plus récemment du Burkina Faso, pour des raisons similaires. Les deux pays africains avaient demandé le départ des forces françaises.

La France a également suspendu ses opérations militaires avec la République centrafricaine, accusant son gouvernement de ne pas avoir réussi à arrêter une campagne de désinformation « massive » anti-française.