La France va interdire les abayas dans les écoles, relançant le débat sur la laïcité

Commentez cette histoire Commentaire

Le gouvernement français a annoncé qu’il interdirait les abayas – les robes longues et fluides portées par certaines femmes musulmanes – dans les écoles publiques, donnant ainsi le coup d’envoi d’un débat national féroce sur la laïcité, les libertés individuelles et ce qui constitue un symbole religieux. La France est depuis longtemps préoccupé par la place de la religion dans la vie publique. La laïcité est un concept clé dans sa constitution, et les marqueurs religieux considérés comme ostentatoires ou « ostentatoires », notamment le foulard islamique, grandes croix chrétiennes et juives Les kippas sont interdites dans les écoles publiques depuis 2004 en vertu de la loi française.

Le ministre de l’Éducation Gabriel Attal a annoncé l’interdiction cette semaine, quelques jours seulement avant la rentrée scolaire, affirmant que les écoles publiques ont le devoir de respecter « les principes les plus élémentaires de notre République ». Il a comparé les abayas, ainsi que les khamis, robes portées par certains hommes musulmans, à d’autres marqueurs interdits de la religion d’un individu.

« L’abaya n’a pas sa place dans nos écoles, pas plus que les symboles religieux », a-t-il déclaré. « L’école doit à tout prix, peut-être plus que toute autre institution, être protégée du prosélytisme religieux, de tout embryon de communautarisme ou du refus de nos règles communes les plus importantes. »

Cette décision a été bien accueillie par les politiciens conservateurs – mais les critiques et les législateurs de gauche ont accusé le gouvernement de contrôler ce que les femmes peuvent porter ou d’essayer de plaire aux électeurs de droite. Certains critiques ont fait valoir qu’il ne serait pas pratique de demander aux écoles de décider ce qu’est une abaya et ce qu’est simplement une robe longue.

Les femmes musulmanes françaises s’opposent à la politique du hijab

Les abayas ne sont pas portées par toutes les femmes musulmanes, mais certaines, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les portent par pudeur. Les robes sont généralement de couleur foncée et amples et couvrent la majeure partie du corps d’une femme.

Le Conseil français du culte musulman, ou CFCM, qui représente plusieurs groupes musulmans en France, a déclaré dans un communiqué que les abayas se présentent sous de nombreuses formes différentes, sont liées à la culture arabe et sont « présentées à tort par certains comme une religion musulmane ». signe. »

« Au nom de la laïcité et du principe de séparation des religions et de l’État, le CFCM [strongly] différends… selon lesquels une autorité laïque peut définir ce qui est religieux ou non à la place des autorités religieuses d’une foi », a déclaré le conseil dans un communiqué. déclaration.

En ligne, certains Français ont plaisanté en disant que, pour faire respecter la nouvelle interdiction, les administrateurs scolaires et les enseignants auraient la tâche peu enviable de faire la distinction entre les abayas et les robes longues classiques.

Cécile Duflot, écologiste et ancienne ministre française du développement territorial, a posté une photo d’une longue robe noire et verte, se demandant pourquoi cela devrait être considéré comme « une attaque contre la laïcité ». Un commentateur a répondu en disant qu’une fille ne porterait une robe aussi « moche » que pour des raisons religieuses – c’est à ce moment-là que Duflot révélé que la robe n’était pas une abaya, mais plutôt une robe Gucci en soie à 2 980 euros (3 220 dollars).

L’interdiction a également divisé les hommes politiques, en particulier ceux de gauche, soulignant à quel point les législateurs luttent pour équilibrer les valeurs françaises de liberté et de laïcité.

Législateur d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon a dit il s’est attristé de voir la rentrée « politiquement polarisée par un nouveau discours absurde » [and] guerre de religion entièrement artificielle autour de l’habillement féminin », tandis que Sandrine Rousseau, députée du parti Vert, dit l’interdiction était une forme de « contrôle social sur les corps des femmes et des jeunes filles ».

Cependant, Eric Ciotti, chef du parti de centre-droit Les Républicains, appelé il s’agit « d’une décision opportune et attendue depuis longtemps », tandis que Jérôme Guedj, député du Parti socialiste de centre-gauche, dit l’interdiction était alignée sur « l’esprit et la lettre de la loi de 2004 » et a salué la politique comme étant utile pour les responsables de la gestion des écoles.

L’annonce a également été saluée par certains syndicats scolaires. Un syndicat représentant les directeurs d’école avait demandé au gouvernement des éclaircissements sur ce qu’il devait faire à propos des abayas dans les écoles, se déclarant non préparés à faire face à la prévalence croissante des robes amples et intégrales parmi leurs étudiants et peu disposés à décider eux-mêmes si les abayas constituaient une un symbole religieux « ostentatoire ».

Didier Georges, secrétaire national du SNPDEN-UNSA, a déclaré à Reuters que, concernant les abayas, « ce que nous attendions des ministres, c’était : ‘oui ou non ?’ … Nous sommes satisfaits car une décision a été prise.»

Attal a déclaré que le gouvernement formerait 300 000 enseignants à la compréhension et à l’application des règles relatives à la laïcité d’ici 2025.

Les controverses sur ce qui devrait ou ne devrait pas être interdit en France au nom de la laïcité ont surgi fréquemment ces dernières années, sur fond de détérioration des relations entre les autorités françaises et la communauté musulmane française.

Certains des incidents les plus médiatisés se sont produits en 2016, lorsque les maires de plusieurs villes françaises ont interdit le port du burkini sur la plage, des maillots de bain intégral portés par certaines femmes musulmanes qui préfèrent rester couvertes lorsqu’elles nagent.. Cette décision a suscité l’indignation, notamment parce qu’elle cherchait à contrôler ce que les femmes musulmanes pouvaient faire. porter même en dehors des cadres officiels de l’État. Le Conseil d’État français, la plus haute juridiction administrative du pays, a annulé ces interdictions.

Le conseil, interrogé à nouveau sur une interdiction similaire imposée par une commune du sud-est de la France en août, a de nouveau annulé l’interdiction, arguant qu’elle portait « gravement et illégalement » atteinte « à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et de liberté ». liberté individuelle. »