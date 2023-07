La France va interdire la vente de feux d’artifice pendant la fête nationale — RT World News

La PM Elisabeth Borne a annoncé la mesure quelques jours après que les récents troubles à l’échelle nationale ont commencé à se calmer

Les Français ne pourront ni acheter ni transporter de mortiers de feux d’artifice le 14 juillet, le 14 juillet, a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne. Les restrictions font suite à des émeutes massives au cours desquelles des jeunes ont tiré des engins pyrotechniques sur la police à travers le pays.

Dans une interview au Parisien samedi, Borne a reconnu qu’un certain nombre de responsables et de citoyens ordinaires avaient exprimé leur inquiétude quant au fait que les troubles, qui semblent s’estomper, pourraient se rallumer pendant la fête nationale.

Pour éviter que cela ne se produise, le gouvernement français va mettre en place «massif » des moyens pour « protéger les Français,», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’un décret serait publié dimanche imposant l’interdiction de la vente de mortiers pyrotechniques.

« Seuls les professionnels, qui organiseront les feux d'artifice dans les communes, pourront les acheter,», a précisé le premier ministre.















Jeudi, le porte-parole du gouvernement Olivier Veran a déclaré que les autorités feraient «tout pour assurer… la sécurité et la tranquillité publique» le jour de la Bastille. Il a également exclu la possibilité que la fête nationale soit annulée cette année en raison des émeutes.

Les troubles ont commencé à la fin du mois dernier après qu’un policier a tué par balle l’adolescente Nahel Merzouk dans la banlieue parisienne le 27 juin. Le jeune homme de 17 ans aurait tenté de s’enfuir après avoir été arrêté par la police. Le fonctionnaire a rapidement été placé en garde à vue et inculpé d’homicide.

Les jours d’émeutes qui ont suivi ont vu des gangs de jeunes s’affronter avec la police, les bombardant de pierres et de cocktails Molotov, et utilisant des feux d’artifice comme armes improvisées.

Plus de 4 000 personnes ont ainsi été arrêtées, dont environ 1 200 mineurs.

Des émeutiers ont incendié des véhicules et vandalisé des propriétés privées. Dans la seule ville portuaire du sud de Marseille, 400 entreprises ont subi des dommages de plus de 100 millions d’euros (109 millions de dollars), a déclaré un responsable local plus tôt cette semaine.