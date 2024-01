La France va fournir davantage de missiles de croisière à l’Ukraine et prévoit un pacte de sécurité

PARIS — La France fournira à l’Ukraine une quarantaine de missiles de croisière Scalp-EG supplémentaires et des centaines de bombes dans les semaines à venir, a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse mardi soir.

L’industrie de défense française œuvre également dans le cadre d’une « économie de guerre » pour dynamiser la production et la fourniture d’équipements à l’Ukraine, notamment d’obusiers César de 155 mm, a indiqué le président.

Macron a abordé les questions internationales pendant plus de deux heures lors d’une longue conférence de presse à Paris, qualifiant la guerre d’agression russe en Ukraine de plus grand risque pour la sécurité de l’Europe. Il a déclaré que la France était en train de finaliser un accord de sécurité bilatéral avec l’Ukraine similaire à celui conclu par le Royaume-Uni la semaine dernière.

« Nous continuerons essentiellement à aider l’Ukraine dans ses besoins – en matière de formation, pour tenir le front et défendre son ciel », a déclaré Macron. “Avec les livraisons que j’ai mentionnées, avec les accords que nous finalisons.”

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ont signé un accord de coopération en matière de sécurité à Kiev le 12 janvier, engageant le Royaume-Uni à consulter l’Ukraine au cas où le pays serait à nouveau attaqué par la Russie, et à fournir une aide « rapide et soutenue ». aide à la défense. Le Royaume-Uni a également annoncé un financement militaire de 2,5 milliards de livres (3,2 milliards de dollars) pour l’Ukraine au cours de l’exercice 2024-2025.

Macron prévoit de se rendre en Ukraine en février, date à laquelle il a déclaré que les livraisons de munitions auront commencé, alors que la France remettra les équipements « presque en temps réel » avec les annonces.

La France a reçu son premier Scalp du fabricant de missiles MBDA en 2003, et un rapport du Sénat de cette année-là évaluait le coût d’un seul missile à 860 000 €. Les Français ont commencé une mise à niveau vers la quarantaine en 2016 pour maintenir Scalp opérationnel jusqu’en 2030 au moins.

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecorne, doit recevoir jeudi en France son homologue ukrainien Rustem Umerov, avec des visites du site KNDS de Bourges, où l’entreprise construit l’obusier César monté sur camion, et du site de production de missiles Scalp de MBDA à Selles. Saint-Denis.

La France se classe derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni en termes de valeur de l’aide militaire fournie à l’Ukraine entre janvier 2022 et octobre 2023, ainsi que derrière des pays plus petits comme la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, selon données suivies par l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale. Dans le même temps, certains équipements fournis par la France ont élargi les capacités de tir à longue portée recherchées par l’Ukraine, notamment les canons César et les missiles Scalp.

Macron a déclaré que le monde était devenu instable, défini par les tensions entre la Chine et les États-Unis, ce qui risque de bouleverser l’Europe. Il a réitéré ses appels en faveur d’une Europe plus souveraine, alliée des États-Unis « mais qui ne dépend pas d’eux » et qui puisse être un pôle de stabilité.

La Russie ne peut pas être autorisée à gagner en Ukraine, car cela mettrait en cause la sécurité de l’Europe et de tous les voisins de la Russie, a déclaré le président.

“Nous aurons très clairement, nous Français et nous Européens, de nouvelles décisions à prendre dans les semaines et les mois à venir, justement pour ne pas laisser la Russie gagner.”

Macron a déclaré que l’augmentation des investissements militaires doit désormais être complétée par le développement de la défense européenne, des programmes et des investissements plus communs, la standardisation des grands programmes industriels européens et une culture militaire plus étroite avec les partenaires.