La France va évacuer ses citoyens, les Européens du Niger alors que la crise s’aggrave après le coup d’État – National

La France s’est préparée à évacuer mardi les ressortissants français et européens du Niger, leur disant de ne pas emporter plus qu’un petit sac, après qu’un coup d’État militaire ait obtenu le soutien de trois autres pays d’Afrique de l’Ouest dirigés par des soldats mutins.

Le ministère français des Affaires étrangères à Paris a cité les violences récentes qui ont visé l’ambassade de France à Niamey, la capitale, comme l’une des raisons de cette décision.

La fermeture de l’espace aérien du Niger « laisse également nos compatriotes dans l’impossibilité de quitter le pays par leurs propres moyens », a déclaré le ministère.

L’évacuation intervient au milieu d’une crise qui s’aggrave, déclenchée par le coup d’État de la semaine dernière contre le président démocratiquement élu du Niger, Mohamed Bazoum. Il commençait mardi pour les citoyens français et européens qui souhaitent partir, a indiqué le ministère français dans un communiqué. Il n’a donné aucun autre détail.

L’organisme régional ouest-africain connu sous le nom de CEDEAO a annoncé dimanche des sanctions économiques et de voyage contre le Niger et a déclaré qu’il utiliserait la force si les putschistes ne réintégraient pas Bazoum dans la semaine. Le gouvernement de Bazoum était l’un des derniers partenaires démocratiques de l’Occident contre les extrémistes ouest-africains.

Dans une déclaration conjointe, les gouvernements militaires du Mali et du Burkina Faso ont déclaré que « toute intervention militaire contre le Niger sera considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali ».

Le colonel Abdoulaye Maiga, ministre d’Etat malien chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation, a lu la déclaration à la télévision d’Etat malienne lundi soir. Les deux pays ont également dénoncé les sanctions économiques de la CEDEAO comme « illégales, illégitimes et inhumaines » et ont refusé de les appliquer.





La CEDEAO a suspendu toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger, ainsi que le gel des avoirs nigériens détenus dans les banques centrales régionales. Le Niger dépend fortement de l’aide étrangère, et les sanctions pourraient appauvrir davantage ses plus de 25 millions d’habitants.

Le Mali et le Burkina Faso ont chacun subi deux coups d’État depuis 2020, alors que des soldats ont renversé des gouvernements en affirmant qu’ils pouvaient faire un meilleur travail en combattant la violence djihadiste croissante liée à al-Qaïda et au groupe État islamique. La CEDEAO a sanctionné les deux pays et les a suspendus du bloc, mais n’a jamais menacé de recourir à la force.

Dimanche également, la Guinée, un autre pays sous régime militaire depuis 2021, a publié une déclaration en faveur de la junte nigérienne et a exhorté la CEDEAO à « reprendre ses esprits ».

« Les mesures de sanctions prônées par la CEDEAO, y compris l’intervention militaire, sont une option qui ne serait pas une solution au problème actuel, mais conduirait à une catastrophe humaine dont les conséquences pourraient s’étendre au-delà des frontières du Niger », a déclaré Ibrahima Sory Bangoura, général de l’armée. brigade, dans un communiqué du parti au pouvoir. Il a ajouté que la Guinée n’appliquerait pas les sanctions.

En prévision de la décision de la CEDEAO dimanche, des milliers de partisans pro-junte sont descendus dans les rues de Niamey, dénonçant la France, agitant des drapeaux russes ainsi que des pancartes indiquant « A bas la France », soutenant le président russe Vladimir Poutine et disant à la communauté internationale de rester à l’écart. .

Il n’y a pas eu d’explication claire sur les références à la Russie, mais certains manifestants considèrent que le pays symbolise leurs sentiments anti-occidentaux.

Les manifestants ont également incendié une porte et brisé des vitres à l’ambassade de France avant que l’armée nigérienne ne les disperse.

L’évacuation a été annoncée par l’ambassade de France dans un e-mail envoyé aux ressortissants français à Niamey. Le message indiquait que l’évacuation serait un pont aérien et que les conjoints et les enfants de ressortissants français étaient également éligibles. Il a demandé aux gens d’emballer un petit sac par personne et de prendre également de l’eau, un peu de nourriture, des téléphones et des piles.

Le Niger pourrait suivre les mêmes traces que le Mali et le Burkina Faso, qui ont tous deux vu des manifestants brandir des drapeaux russes après leurs coups d’État respectifs, selon les analystes. Après le deuxième coup d’État au Burkina Faso en septembre, des manifestants ont également attaqué l’ambassade de France dans la capitale, Ouagadougou, et endommagé et saccagé l’Institut français, l’organisation française de promotion culturelle internationale.

Si la CEDEAO utilise la force, cela pourrait également déclencher des violences entre les civils soutenant le coup d’État et ceux qui s’y opposent, selon des analystes nigériens.

Bien qu’improbable, « les conséquences sur les civils d’une telle approche si les putschistes choisissaient la confrontation seraient catastrophiques », a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc.

Lyammouri ne voit pas une « intervention militaire se produire à cause de la violence qui pourrait déclencher », a-t-il déclaré.

L’histoire continue sous la publicité

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a salué dimanche la détermination des dirigeants de la CEDEAO à « défendre l’ordre constitutionnel au Niger » après l’annonce des sanctions, et s’est joint au bloc pour demander la libération immédiate de Bazoum et de sa famille.

Dimanche également, le porte-parole de la junte, le colonel major Amadou Abdramane, a interdit l’utilisation des médias sociaux pour diffuser des messages qu’il a qualifiés de préjudiciables à la sécurité de l’État. Il a également affirmé sans preuve que le gouvernement de Bazoum avait autorisé les Français à mener des grèves pour libérer Bazoum.

Les observateurs pensent que Bazoum est détenu dans sa maison à Niamey. Les premières photos de lui depuis le coup d’État sont apparues dimanche soir, assis sur un canapé souriant aux côtés du président tchadien Mahamat Deby, venu par avion pour servir de médiateur entre le gouvernement et la junte.





Les États-Unis et la France ont envoyé des troupes et des centaines de millions de dollars d’aide militaire et humanitaire ces dernières années au Niger, qui était une colonie française jusqu’en 1960. Le pays était considéré comme le dernier à travailler avec l’Occident contre l’extrémisme dans un pays francophone. région où le sentiment anti-français a ouvert la voie au groupe militaire privé russe Wagner.

Après que le Mali et le Burkina Faso voisins aient évincé l’armée française et commencé à travailler avec des mercenaires Wagner, Blinken s’est rendu au Niger en mars pour renforcer les liens et annoncer une aide directe de 150 millions de dollars, qualifiant le pays de « modèle de démocratie ».

Les États-Unis envisageront de réduire l’aide si le coup d’État réussit, a annoncé lundi le département d’État. L’aide est « très dans la balance en fonction du résultat des actions dans le pays », a déclaré le porte-parole du département, Matt Miller. « L’aide américaine dépend de la poursuite de la gouvernance démocratique au Niger. »

Les sanctions pourraient être désastreuses et le Niger doit trouver une solution pour les éviter, a déclaré dimanche le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou au média français Radio France Internationale.

« Quand les gens disent qu’il y a un embargo, que les frontières terrestres sont fermées, que les frontières aériennes sont fermées, c’est extrêmement difficile pour les gens. … Le Niger est un pays qui dépend fortement de la communauté internationale », a-t-il déclaré.





Dans la capitale, de nombreuses personnes vivent dans des abris de fortune liés entre eux par des lattes de bois, des bâches et des bâches en plastique car elles ne peuvent pas payer de loyer. Ils se bousculent chaque jour pour gagner assez d’argent pour nourrir leurs enfants.

Depuis les années 1990, les 15 nations de la CEDEAO ont tenté de protéger les démocraties contre la menace de coups d’État, avec un succès mitigé.

Quatre nations sont dirigées par des gouvernements militaires en Afrique de l’Ouest et du Centre, où il y a eu neuf coups d’État réussis ou tentés depuis 2020.

Dans les années 1990, la CEDEAO est intervenue au Libéria pendant sa guerre civile, l’un des conflits les plus sanglants d’Afrique et qui a laissé beaucoup de gens hésitants à intervenir dans les conflits internes. En 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie pour empêcher le prédécesseur du nouveau président, Yahya Jammeh, de perturber la passation du pouvoir. Environ 7 000 soldats du Ghana, du Nigeria et du Sénégal sont entrés dans le pays, selon l’Observatoire mondial, qui fournit des analyses sur les questions de paix et de sécurité. L’intervention a été largement considérée comme accomplissant sa mission.

Le journaliste de l’AP John Leicester à Paris a contribué à ce reportage.