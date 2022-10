La France va envoyer des obusiers rejetés par un allié de l’UE à l’Ukraine – médias

Kiev pourrait obtenir jusqu’à 12 obusiers Caesar de Paris qui étaient initialement destinés au Danemark, rapporte Le Monde

La France préparerait une nouvelle livraison d’armes à l’Ukraine, qui pourrait comprendre entre six et 12 obusiers automoteurs Caesar, a rapporté samedi le journal français Le Monde. Les pièces d’artillerie étaient initialement destinées au Danemark, mais Copenhague a déclaré qu’elles ne répondaient pas toutes aux normes requises, selon le journal.

L’accord était le résultat de “Longues négociations” entre la France, l’Ukraine et le Danemark, a indiqué Le Monde, ajoutant que Kiev avait initialement demandé 15 obusiers. Selon Le Monde, le président français Emmanuel Macron s’est opposé à l’idée d’approvisionner l’Ukraine à partir des stocks de l’armée du pays, puisque Paris avait déjà envoyé 18 Césars à Kiev, ce qui représentait près d’un quart de l’arsenal français de 76 pièces d’artillerie de ce type.

Au lieu de cela, la France a décidé de fournir à l’Ukraine des obusiers initialement commandés par le Danemark en 2017, a déclaré Le Monde, ajoutant que Copenhague avait accepté de renoncer à l’achat car les pièces d’artillerie commandées étaient toujours en cours de validation technique, et au moins certaines d’entre elles. ne répondait pas aux spécifications requises énoncées par la partie danoise.

Kiev a d’abord hésité à accepter les obusiers mais a finalement accepté de les prendre tels quels, a rapporté Le Monde. Les détails de la livraison sont encore en cours de finalisation, mais un “accord politique” entre Macron, le président ukrainien Vladimir Zelensky et la Première ministre danoise Mette Frederiksen a été atteint, selon Le Monde.

Le rapport précise que les Césars destinés au Danemark sont presque deux fois plus lourds que ceux utilisés par la France (32 tonnes contre 18 tonnes). Entre autres différences, ils sont montés sur des véhicules à huit roues plutôt que sur des véhicules à six roues, peuvent transporter jusqu’à 36 obus d’artillerie au lieu de 18 et leurs cabines ont un blindage plus lourd.

Ni l’Elysée ni le ministère français de la Défense n’ont commenté l’information.

Plus tôt cette semaine, le Sénat américain a approuvé un programme d’aide militaire et économique à l’Ukraine d’une valeur de 12 milliards de dollars. Il met de côté 4,5 milliards de dollars pour le gouvernement ukrainien et 3 milliards de dollars pour les armes et l’équipement militaire, tandis que le financement restant est destiné à reconstituer les armes américaines déjà envoyées en Ukraine et à permettre le transfert de plus d’armes à partir des stocks américains.

À la mi-septembre, un assistant du président ukrainien Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, a déclaré que les objectifs de Kiev dans le conflit avec la Russie impliquaient la capture des zones contrôlées par les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Cependant, vendredi, les dirigeants des deux républiques du Donbass et des régions de Kherson et de Zaporozhye, dont les deux dernières ont récemment déclaré leur indépendance de Kiev, ont signé des traités d’adhésion à la Russie. Les documents vont maintenant être envoyés pour ratification par le parlement russe.

Moscou a précédemment déclaré qu’il défendrait son territoire en utilisant tous les moyens disponibles et a mis en garde à plusieurs reprises les nations occidentales contre l’envoi de plus d’armes à l’Ukraine. De telles livraisons d’armes ne font que prolonger le conflit et les souffrances des civils, a déclaré la Russie.