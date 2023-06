La France va envoyer 100 pompiers pour aider le Québec

La France enverra des pompiers pour aider le Québec alors que la province continue de lutter contre les incendies de forêt massifs.

Le président français Emmanuel Macron a tweeté dimanche que la France est « unie » dans la volonté d’aider.

« Une centaine de nos pompiers se préparent à combattre les flammes aux côtés de leurs camarades québécois. Des experts sont également mobilisés », a-t-il tweeté en français. « Amis canadiens, des renforts arrivent. »

« Merci cousins ​​! » Le premier ministre du Québec François Legault tweeté en réponse.

Le premier ministre Justin Trudeau a également remercié le président français au nom des Canadiens, tweeter en français« Nos deux pays sont les amis les plus proches et les partenaires les plus solides, et cette relation est plus importante que jamais. »

Il y a actuellement 141 incendies de forêt au Québec, et les militaires se préparent à aider à combattre les incendies aux côtés des équipes de pompiers. L’organisation québécoise de prévention des incendies de forêt, la SOPFEU, compte 475 pompiers pour lutter contre les incendies.

Plus de 10 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile jusqu’à présent en raison des évacuations dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, qui borde l’Ontario, ainsi que la communauté de la Côte-Nord de Sept-Îles et sa périphérie, et les résidents de Lebel-sur-Quévillon.

Bien que les incendies de forêt ne soient pas rares dans la province à cette période de l’année, il s’agit d’un début de saison des incendies beaucoup plus grave que d’habitude, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, qualifiant la situation de « sans précédent » jeudi.

Le Canada a conclu des accords de partage de pompiers avec les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et le Costa Rica.

Des centaines d’autres experts étaient arrivés au Canada en provenance des États-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud pour aider à lutter contre les incendies de forêt. La plupart ont été déployés en Alberta jusqu’à présent.

L’Alberta et la Nouvelle-Écosse ont également subi récemment des incendies de forêt massifs. Les incendies en Nouvelle-Écosse sont en grande partie maîtrisés depuis dimanche, et l’état d’urgence auquel l’Alberta est soumise depuis début mai expire dimanche.

