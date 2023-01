La France va durcir ses lois sur la chasse, mais n’imposera pas d’interdiction

PARIS (AP) – Le gouvernement français a dévoilé lundi de nouveaux plans pour renforcer les règles de sécurité de la chasse, mais s’est arrêté bien avant l’interdiction pure et simple que de nombreux militants espéraient.

La ministre de l’Écologie, Bérangère Couillard, a annoncé des propositions de réformes qui interdiraient la chasse sous l’influence de l’alcool et des drogues, renforceraient d’autres règles de sécurité et offriraient des protections supplémentaires aux promeneurs et aux résidents dans les zones utilisées par les chasseurs.

Le ministre n’a pas donné de détails sur l’interdiction des drogues et de l’alcool, et les militants anti-chasse ont exprimé leur scepticisme quant à la manière dont elle pourrait être appliquée.

La sécurité de la chasse est devenue un sujet brûlant en France après la mort en 2020 de Morgan Keane, un Franco-Britannique de 25 ans qui a été abattu alors qu’il coupait du bois sur ses propres terres par des chasseurs qui l’avaient pris pour un sanglier.

Les réformes proposées dévoilées lundi ont été qualifiées de tièdes par les militants anti-chasse, qui avaient fait pression pour que la chasse soit interdite au moins un jour par semaine pendant chaque saison.

Le plan du gouvernement doit être approuvé par le Parlement avant de pouvoir être pleinement mis en œuvre.

Une interdiction pure et simple est très populaire dans de nombreuses régions de France. Mais certains observateurs ont déclaré que le président français Emmanuel Macron espère ne pas aliéner les circonscriptions rurales – où la chasse reste populaire – dans une semaine au cours de laquelle il doit annoncer une réforme controversée des retraites.

The Associated Press