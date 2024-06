La France va donner des avions de combat à l’Ukraine – Macron — RT World News

Le président français a également réaffirmé que Kiev pouvait mener des frappes de missiles à longue portée sur le sol russe.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France fournirait à Kiev des avions de combat Mirage 2000 et formerait des pilotes ukrainiens sur ces avions. Macron n’a toutefois pas précisé combien d’avions seraient mis à disposition, ni quand ils arriveraient.

« Demain, nous lancerons une nouvelle coopération et annoncerons le transfert des avions de combat Mirage 2000-5 vers l’Ukraine, fabriqués par le constructeur français Dassault, et formerons leurs pilotes ukrainiens en France », Macron a déclaré jeudi à la chaîne française TF1.

Aux côtés des chasseurs F-16 de fabrication américaine, Kiev réclame depuis longtemps des avions de combat Mirage 2000. Dans un message publié sur les réseaux sociaux en janvier, le commandant de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré que ces avions – à peu près comparables au F-16 mais considérés comme plus maniables – pourraient « augmenter le potentiel de combat » de la flotte ukrainienne de l’ère soviétique.

La France compte environ 26 Mirage 2000-5 et 65 Mirage 2000-D plus anciens en service actif, selon les Forces aériennes mondiales de Flight International. classements. On ne sait pas si Macron a l'intention d'épargner une partie de la flotte en service actif de l'armée de l'air française ou si des avions hors service seront remis en service pour Kiev.















La Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège se sont tous engagés à fournir à l’Ukraine des chasseurs F-16, même si aucun n’a réellement été livré. Le mois dernier, le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a annoncé que la Belgique fournirait 30 F-16 construits dans les années 1980, portant à 85 le nombre total promis.

Au début du conflit ukrainien, Macron s’est positionné comme un porte-parole de la prudence, avertissant les autres États membres de l’OTAN que l’envoi d’armes lourdes à Kiev pourrait constituer une mesure trop incisive. Cependant, il est depuis devenu l’un des dirigeants les plus interventionnistes de l’OTAN, déclarant plus tôt cette année que l’idée d’envoyer des troupes terrestres occidentales au combat contre la Russie « ne pouvait pas être exclu. »

Le chef de l’armée ukrainienne Alexandre Syrsky a déclaré la semaine dernière que des instructeurs militaires français seraient bientôt déployés en Ukraine. Alors que le ministère ukrainien de la Défense est rapidement revenu sur ces affirmations, le Premier ministre français Gabriel Attal a déclaré que la question de l’envoi d’instructeurs français dans le pays était posée. « pas tabou. »

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré qu’il y avait « de nombreux faits » indiquant que des instructeurs français travaillent déjà en Ukraine et prévenant que ces agents représentent un « cible tout à fait légitime » pour les forces armées russes.

Macron a déclaré à TF1 qu’il ne craignait pas une escalade du conflit. Le président français a alors annoncé qu’il soutiendrait la formation d’un groupe de 4 500 personnes. « Brigade française » de soldats ukrainiens entraînés et équipés par la France, et a réitéré son annonce la semaine dernière selon laquelle l’Ukraine pourrait utiliser des missiles français pour des frappes à longue portée sur le sol russe.

« Nous sommes aux côtés des Ukrainiens. L’Ukraine est autorisée à frapper des cibles où des missiles ont été tirés [from]», il a dit au réseau, ajoutant que « Nous interdisons de frapper des civils avec nos armes. »

S’adressant aux journalistes mercredi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou envisagerait d’armer les ennemis des pays occidentaux qui donnent à l’Ukraine les moyens de mener ces frappes. « C’est une recette pour des problèmes très graves » il a prévenu.