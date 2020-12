La France déploiera « très prochainement » son plan de vaccination et les jabs seront gratuits pour tous, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

Grâce à des contrats au niveau de l’UE, la France pourrait potentiellement accéder à 200 millions de doses de vaccin, ce qui suffirait à vacciner 100 millions de personnes, car deux injections sont actuellement nécessaires à quelques semaines d’intervalle.

Ce montant est « plus que ce dont nous avons besoin », a déclaré Castex, ajoutant que c’était « une question de semaines » avant l’arrivée des premières commandes.

La France compte environ 66 millions d’habitants.

La France déploiera une stratégie en trois phases qui démarrera avec 1 million de citoyens prioritaires vaccinés en janvier, à commencer par les personnes âgées en maison de retraite et certains personnels des établissements.

La phase suivante durera de février au printemps et le deuxième groupe de personnes qui recevront les injections sont celles considérées à risque en raison de leur santé ou de leur âge, ainsi que certains professionnels de la santé.

La dernière étape consistera à vacciner le reste de la population, a déclaré le Premier ministre.

Il a souligné que la France attendrait l’autorisation par l’UE des deux vaccins les plus proches de la livraison, les candidats Moderna et Pfizer, ajoutant que le pays voulait éviter la logique d’une approche «premier arrivé, premier servi» dans sa stratégie vaccinale.

Le politicien a déclaré que les exigences logistiques entourant les aspects pratiques des vaccins, comme le jab Pfizer / BioNTech qui doit être maintenu à -70 ° C, sont « très complexes » mais que la France est prête dès que les premières doses sont délivrées pour les obtenir aux citoyens qui en ont besoin.

Castex a brossé un tableau plus positif de la situation des coronavirus à travers le pays, affirmant qu’elle s’améliorait progressivement, que les taux d’infection diminuaient et que le fardeau des hôpitaux s’atténuait.

Le nombre d’infections en France devrait passer sous la barre des 10 000 dans les prochains jours, ce que le Premier ministre a attribué au couvre-feu et aux mesures strictes de verrouillage national ces derniers mois.

Mais il a appelé à la prudence, affirmant que les taux étaient toujours plus élevés qu’en mai et que les gens devraient garder à l’esprit pendant la période des fêtes qu’il pourrait y avoir une résurgence du virus, comme après l’été.

Il a dit alors que le gouvernement avait annoncé un assouplissement des règles à Noël et au Nouvel An « nous ne pouvons pas célébrer comme nous le ferions avant » et que les gens devaient respecter les mesures de distanciation sociale et s’en tenir à six adultes lors des rassemblements.