Les autorités françaises prévoient de démarrer le programme de vaccination contre Covid-19 dimanche prochain, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Veran, alors que le régulateur européen des médicaments devrait évaluer lundi le vaccin Pfizer / BioNTech.

«Dimanche, nous commencerons à vacciner [people] En France. Les plus vulnérables d’entre nous avant tout, après examen médical, information et consentement ». Veran a tweeté lundi. «Un départ en douceur, soucieux de la sécurité de chacun et respectueux de nos engagements éthiques.»

Le régulateur des médicaments, l’Agence européenne des médicaments (EMA), devrait annoncer lundi les résultats de son évaluation du vaccin Pfizer / BioNTech.

Si l’EMA l’autorise, la Commission européenne devrait approuver le début des campagnes de vaccination.

Les États membres de l’Union européenne prévoient de commencer les vaccinations à partir du 27 décembre, alors que les responsables bruxellois espèrent atteindre 70% des 450 millions d’habitants de l’UE.

En France, la situation épidémique est fragile car le virus circule et la pression sur le système de santé reste élevée, a déclaré Veran. « La 2ème vague n’est pas encore derrière nous, » avertit le ministre.

Aussi sur rt.com L’OMS a envoyé une équipe de chasseurs de Covid à Wuhan, en Chine, en janvier pour sonder les origines de la pandémie

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré le 16 décembre que les Français se verraient proposer le vaccin développé par Pfizer / BioNTech dans la dernière semaine de décembre si les autorités de l’UE l’approuvent. La campagne de vaccination serait ensuite intensifiée en janvier, a-t-il déclaré au Parlement. Il a également confirmé que les personnes âgées et les autres groupes plus vulnérables seront les premiers à recevoir le coup.

Les autorités prévoient de vacciner environ un million de personnes dans des maisons de retraite en janvier et février, et d’administrer des injections à 14 à 15 millions de personnes entre mars et juin.

Cependant, une enquête menée par l’Ifop en décembre a montré que le nombre de Français qui déclarent ne pas vouloir se faire vacciner est passé à 61%, contre 46% qui le disaient fin octobre.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!