La France va collecter des millions d’armes à feu anciennes et non enregistrées à travers le pays

Le pistolet que la vieille femme française a hérité de son grand-père avait appartenu à un soldat allemand, tué dans une guerre menée sur le sol français au siècle dernier.

Maintenant, la femme a remis l’héritage à la police de peur que ses petits-enfants ne trébuchent dessus.

Les autorités françaises veulent que d’autres suivent l’exemple de la femme anonyme en remettant des millions de vieilles armes à feu, des vestiges des deux guerres mondiales et des excursions de chasse abandonnées depuis longtemps.

LA BAGUETTE EST AJOUTÉE À LA LISTE DES NATIONS UNIES DU PATRIMOINE CULTUREL MONDIAL IMMATÉRIEL

Le pays a lancé une campagne nationale d’une semaine pour collecter de vieilles armes non enregistrées qui, selon les autorités, sont cachées dans des greniers et des entrepôts à travers le pays qui ont connu une grande partie des combats les plus féroces du XXe siècle.

“Nous estimons qu’il y a environ 5 ou 6 millions d’armes qui sont détenues de manière irrégulière par nos concitoyens”, a déclaré Jean-Simon Merandat, chef du service central des armes et explosifs du ministère de l’Intérieur. “Quatre-vingt à quatre-vingt-dix pour cent de ces armes sont en leur possession en raison d’un héritage.”

Jusqu’à présent, la campagne a été “un véritable succès”, rassemblant 1,6 million de pièces de munitions, bien que seulement 65 000 armes à feu aient été collectées. Il n’y aura aucune conséquence juridique si les armes sont remises avant la date limite du 2 décembre, ont déclaré les autorités.

La très grande majorité des armes non enregistrées qui seront collectées seront détruites. Mais quelques précieux qui ont des histoires remarquables à raconter seront sauvés et préservés par l’État.

“Nous nous attendons à ce que ceux qui ont une valeur historique ou culturelle soient épargnés de la destruction et amenés dans un ou plusieurs musées”, a ajouté Merandat.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Quiconque souhaite conserver son arme et rejoindre les rangs des 5 millions de propriétaires légaux d’armes à feu en France peut le faire s’il cherche à obtenir un permis légal. Avec une population de 67 millions d’habitants, la France a proportionnellement beaucoup moins d’armes à feu que des pays comme les États-Unis.

Un tollé public suscité par une augmentation du nombre de meurtres de femmes par leurs partenaires a également incité les autorités à poursuivre la collecte des armes à feu.