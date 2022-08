La France traverse sa plus grave sécheresse de tous les temps, selon le Premier ministre

PARIS (AP) – La Première ministre française Elisabeth Borne a averti que la France était confrontée à la “sécheresse la plus grave” jamais enregistrée dans le pays et a annoncé l’activation d’une cellule de crise gouvernementale.

Borne a déclaré vendredi dans un communiqué écrit que de nombreuses régions de France traversent une “situation historique” alors que le pays subit sa troisième vague de chaleur cet été.

“La sécheresse exceptionnelle que nous connaissons actuellement prive de nombreuses municipalités d’eau et est une tragédie pour nos agriculteurs, nos écosystèmes et la biodiversité”, indique le communiqué.

Les prévisions météorologiques suggèrent que la chaleur, qui augmente l’évaporation et les besoins en eau, pourrait se poursuivre pendant les 15 prochains jours, rendant peut-être la situation encore plus préoccupante, souligne le communiqué.

La cellule de crise du gouvernement sera chargée de surveiller la situation dans les zones les plus durement touchées et de coordonner des mesures comme l’approvisionnement en eau potable à certains endroits.

Il surveillera également l’impact de la sécheresse sur la production d’énergie, les infrastructures de transport et l’agriculture de la France.

La sécheresse pourrait contraindre le géant français de l’énergie EDF à réduire la production d’électricité dans les centrales nucléaires qui utilisent l’eau des rivières pour refroidir les réacteurs.

La France compte désormais 62 régions avec des restrictions d’utilisation de l’eau en raison du manque de pluie.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a déclaré lors d’une visite dans le sud-est de la France que plus de 100 communes ne sont plus en mesure de fournir de l’eau potable au robinet et doivent s’approvisionner par camion.

“Plus la situation est grave, plus on fait de l’eau potable la priorité par rapport aux autres usages”, a-t-il déclaré.

The Associated Press