La France trace l’histoire avec l’Australie et le Danemark comme mines terrestres improbables

Le Groupe D de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 comprend la France, l’Australie, le Danemark et la Tunisie, la phase de groupes se jouant du 20 novembre au 2 décembre.

France Analyse et Prévision

La France a la chance de faire quelque chose qui n’a pas été fait depuis six décennies : défendre un titre de Coupe du Monde de la FIFA.

Depuis que le Brésil a remporté des titres consécutifs en 1958 et 1962, les champions en titre ont toujours échoué au tournoi suivant. Mais si quelqu’un le peut, Les Blues ont les meilleures perspectives.

Le talent dont ils disposent dans chaque département est tel que tout semble possible pour la France. Emmenée par son capitaine Hugo Lloris, qui pourrait devenir le joueur le plus capé de tous les temps au Qatar, la France peut compter sur plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux, parmi lesquels Karim Benzema, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann et Ousmane Dembele. Ajoutez aux jeunes comme Aurélien Tchouameni, Christopher Nkunku, William Saliba et Jules Kounde, et la France a une profondeur sérieuse.

Être en tête du groupe n’est peut-être qu’une formalité, mais gagner le tout est leur prérogative.

Équipe de France

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Rennes).

Défenseurs : Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Axel Disasi (AS Monaco), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United).

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi (Olympique de Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Jordan Veretout (Olympique de Marseille).

Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris St Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach).

Analyse et prévision de l’Australie

L’Australie se dirige vers une cinquième Coupe du Monde de la FIFA consécutive au Qatar, mais aura des attentes mesurées compte tenu de son précédent record en finale. Ayant le record peu enviable de n’avoir remporté aucun de leurs six matches lors des deux dernières Coupes du monde, les supporters et les experts n’accordent pas une grande importance aux Socceroos.

Mais si l’on se fie aux éliminatoires, ils ont disputé 14 de leurs 18 matches préliminaires à l’étranger et remporté des victoires âprement disputées contre les Émirats arabes unis et le Pérou. L’équipe s’est regroupée sans grands noms dans ses rangs et des attentes moindres les poussent à avancer.

Il ne sera pas facile de passer la phase de groupes, mais l’Australie semblera être une équipe difficile à battre ce jour-là.

Équipe d’Australie

Gardiens : Mat Ryan (FC Copenhague), Danny Vukovic (Central Coast Mariners), Andrew Redmayne (Sydney FC).

Défenseurs : Harry Souttar (Stoke City), Milos Degenek (Columbus Crew), Bailey Wright (Sunderland), Thomas Deng (Albirex Niigata), Fran Karacic (Brescia), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian), Aziz Behich (Dundee United), Kye Rowles (Coeur de Midlothian), Joel King (Odense Boldklub).

Milieux de terrain : Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (FC St. Pauli), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Riley McGree (Middlesbrough), Keanu Baccus (St Mirren).

Attaquants : Jamie Maclaren (Melbourne City), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Garang Kuol (Central Coast Mariners), Awer Mabil (Cadix), Mathew Leckie (Melbourne City), Craig Goodwin (Adelaide United), Martin Boyle (Hibernian).

Danemark Analyse et prévision

Bien qu’ils n’aient pas le pedigree des géants du jeu, le Danemark a dépassé la phase de groupes dans toutes ses cinq participations à la Coupe du monde sauf une à ce jour. Les Danois, en 2018, ont été battus aux tirs au but par la Croatie en huitièmes de finale, et l’équipe nordique vise désormais à établir une nouvelle référence à Qatar 2022.

Après cela est venu l’EURO 2020, où ils se sont en quelque sorte remis du traumatisme de l’arrêt cardiaque sur le terrain de leur joueur vedette Christian Eriksen lors du match d’ouverture pour profiter d’une course chargée de buts vers les demi-finales.

Leur forme lors des éliminatoires de la Coupe du monde était encore plus impressionnante, avec une place à Qatar 2022 assurée avec quelques matchs à perdre – et sans qu’un point n’ait été perdu ni un but encaissé. Ajoutez à cela deux victoires en UEFA Nations League contre les champions du monde en l’espace de seulement quatre mois, et il est facile de comprendre pourquoi les Danois sont considérés comme des prétendants potentiels au titre.

Passer du groupe peut être réalisé sans trop de problèmes, mais le véritable défi résidera dans les KO du Danemark.

Effectif du Danemark

Gardiens : Kasper Schmeichel (Nice), Oliver Christensen (Hertha Berlin), Frederik Ronnow (Union Berlin).

Défenseurs : Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (Barcelone), Rasmus Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray), Daniel Wass (Brondby ), Alexandre Bah (Benfica).

Milieux de terrain : Thomas Delaney (Séville), Mathias Jensen (Brentford), Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham Hotspur), Christian Norgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim).

Attaquants : Andreas Skov Olsen (Club Bruges), Jesper Lindstrom (Eintracht Francfort), Andreas Cornelius (FC Copenhague), Martin Braithwaite (Espanyol), Kasper Dolberg (Séville), Mikkel Damsgaard (Brentford), Jonas Wind (VfL Wolfsburg), Yussuf Poulsen ( RB Leipzig).

Analyse et prévision de la Tunisie

La Tunisie participe à sa sixième Coupe du monde mais ce qui la distingue, c’est qu’elle est la première équipe africaine à remporter un match de Coupe du monde. En 1978, les Aigles de Carthage ont battu le Mexique 3-1 alors que le moment décisif a conduit à une augmentation du nombre d’équipes africaines participant au tournoi.

S’en est suivi une absence de 20 ans, au cours de laquelle de nombreuses autres équipes arabes et africaines ont prospéré. Depuis le tournant du siècle, la participation à la Coupe du monde est devenue la norme pour la Tunisie avec des apparitions en 2002 et 2006. Lors de la dernière édition, les Aigles de Carthage sont revenus sur la grande scène et célèbrent avec une nouvelle victoire.

À Qatar 2022, les choses ne seront pas si simples car la Tunisie serait confrontée à de gros défis de la part de son groupe et obtenir une autre victoire pourrait être son zénith.

Effectif de Tunisie

Gardiens : Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Bechir Ben Said (US Monastir), Mouez Hassen (Club Africain), Aymen Mathlouthi (Etoile Sahel).

Défenseurs : Ali Abdi (Caen), Dylan Bronn (Salernitana), Mohamed Drager (FC Luzern), Nader Ghandri (Club Africain), Bilel Ifa (Koweït SC), Wajdi Kechrida (Atromitos), Ali Maaloul (Al Ahly), Yassine Meriah (Espérance ), Montassar Talbi (Lorient).

Milieux de terrain : Mohamed Ali Ben Romdhane, Ghaylane Chaalali (Espérance), Aissa Laidouni (Ferencvaros), Hannibal Mejbri (Birmingham City), Ferjani Sassi (Al Duhail), Elyas Skhiri (FC Cologne).

Attaquants : Anis Ben Slimane (Brondby), Seifeddine Jaziri (Zamalek), Issam Jebali (Odense), Wahbi Khazri (Montpellier), Taha Yassine Khenissi (Koweit SC), Youssef Msakni (Al Arabi), Naim Sliti (Al Ittifaq).

Calendrier du groupe D

Danemark vs Tunisie : 22 novembre, 18h30 IST, Education City Stadium, Al Rayyan

France vs Australie : 23 novembre, 00h30 IST, Stade Al Janoub, Al Wakrah

Tunisie vs Australie : 26 novembre, 15h30 IST, Stade Al Janoub, Al Wakrah

France vs Danemark : 26 novembre, 21h30 IST, Stadium 974, Doha

Australie vs Danemark : 30 novembre, 20h30 IST, stade Al Janoub, Al Wakrah

Tunisie vs France : 30 novembre, 20h30 IST, Education City Stadium, Al Rayyan

