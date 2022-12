La France toute en bleu, blanc et rouge pour la finale de la Coupe du monde

PARIS (AP) – Avec des blocs de béton peints en bleu, blanc et rouge, la police parisienne a bouclé dimanche le boulevard le plus célèbre de la capitale française à la circulation en prévision qu’il sera inondé de foules en fête si la France bat l’Argentine pour remporter son troisième titre de Coupe du monde.

Les Champs-Elysées et certaines rues environnantes ont été déclarées interdites aux véhicules jusqu’aux premières heures de lundi matin.

Les fans ont peint des rayures bleues, blanches et rouges sur leurs visages et se sont serrés dans les maillots nationaux alors qu’ils se rassemblaient pour regarder le match, espérant que Les Bleus défendront le titre qu’ils ont remporté en 2018 et deviendront la première équipe depuis le Brésil en 1962 à remporter des Coupes du monde consécutives. .

“Allons-nous le refaire?” Le président français Emmanuel Macron a écrit sur Twitter.

La télévision française a diffusé des images en direct de l’équipe de France quittant son hôtel au Qatar en route vers le match de championnat et des joueurs arrivant au stade de Lusail.

Parmi eux, un Kylian Mbappé souriant avait l’air particulièrement détendu. Toute la France – notamment à Bondy, la banlieue parisienne où il a grandi – espère voir les feintes, dribbles et tirs de Mbappe faire la différence face à l’équipe de Lionel Messi.

A Paris, l’opérateur du métro a marqué l’événement en renommant temporairement l’une de ses stations, en changeant l’arrêt « Argentine » en « Argentine-France, c’est parti les Bleus !

Les joueurs passés et présents ont envoyé des messages de soutien.

“Jouer une finale de Coupe du monde est un rêve d’enfant. Allons chercher cette troisième étoile ! Allez les Bleus ! Zinedine Zidane posté sur Instagram.

L’attaquant Karim Benzema, le vainqueur du Ballon d’Or qui a raté la Coupe du monde cette année en raison d’une déchirure musculaire à la cuisse gauche, a déclaré : « L’heure est venue. Tous ensemble. Allons-y.”

Alex Turnbull, l’Associated Press