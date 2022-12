La France touchée par le virus avant la finale de la Coupe du monde

L’équipe de France a été touchée par un virus qui pourrait voir le duo de défenseurs centraux de l’équipe manquer la finale de la Coupe du monde, ont déclaré des sources à ESPN.

Selon des sources, Raphael Varane présente de petits symptômes du virus tandis que son compatriote défenseur Ibrahima Konaté n’a pas quitté sa chambre après s’être senti mal.

L’entraîneur français Didier Deschamps a déclaré qu’ils prenaient des précautions pour empêcher la propagation d’un virus dans l’équipe après que Dayot Upamecano et Adrien Rabiot aient raté la victoire en demi-finale contre le Maroc en raison d’une maladie.

“A Doha, les températures ont un peu baissé, vous avez la climatisation qui fonctionne tout le temps”, a déclaré Deschamps après la victoire contre le Maroc.

“Nous avons eu quelques cas de symptômes pseudo-grippaux. Nous essayons de faire attention pour que cela ne se propage pas et les joueurs ont fait de gros efforts sur le terrain et évidemment leur système immunitaire en souffre.”

L’équipe de Didier Deschamps est aux prises avec un virus dans le camp avant la finale de la Coupe du monde de dimanche. Photo par Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN que Rabiot et Upamecano ont maintenant récupéré et Deschamps a déclaré qu’ils pourraient jouer contre l’Argentine dimanche.

“Dayot sera en forme. Depuis samedi, il n’a pas été bien pendant trois jours (…) a eu de la fièvre et cela a eu un impact sur sa force”, a-t-il déclaré.

“Compte tenu du match difficile que nous avons eu, j’ai décidé de ne pas le jouer et de jouer Konaté à la place car il a montré qu’il était assez bon pour jouer à ce niveau.

“Rabiot était malade, il allait mieux cet après-midi mais pas assez bien donc il est resté à l’hôtel. On a quatre jours pour se reposer donc il devrait aller mieux et être disponible pour dimanche.”

C’est le dernier revers de la France après que les joueurs vedettes Paul Pogba, N’Golo Kante, Karim Benzema, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Christopher Nkunku ont été exclus du tournoi en raison d’une blessure.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Ousmane Dembele a déclaré que l’équipe ne s’inquiétait pas de la propagation du virus à d’autres joueurs.

“Nous n’avons pas peur de ce virus”, a-t-il déclaré. “Dayot et Adrien ont eu un peu mal au ventre, je leur ai fait un thé au gingembre et au miel et puis ils se sont sentis mieux. J’espère que tout le monde sera prêt pour la finale.

“Dayot s’est amélioré et je pense que tout le monde sera prêt. Nous avons pris des précautions. Le premier jour, Dayot est resté dans sa chambre et nous lui avons apporté de la nourriture et il était de retour avec tout le monde le lendemain.”

Les Bleus cherchent à devenir la première équipe à défendre avec succès le trophée de la Coupe du monde depuis le Brésil en 1962.

