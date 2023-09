La France tente d’interdire les noms de viande « trompeurs » pour les alternatives à base de plantes | Nouvelles du monde

La France tente de devenir le premier pays de l’UE à imposer des restrictions sur la dénomination des alternatives à la viande à base de plantes.

Les agriculteurs et les producteurs de viande du pays s’opposent depuis longtemps à des termes tels que « saucisse végétalienne » ou « hamburger à base de plantes », affirmant qu’ils confondent les clients.

Dans un nouveau projet de proposition, qui s’applique uniquement aux produits fabriqués et vendus en Francele gouvernement cherche à interdire à une liste de 21 noms de viandes de décrire des produits à base de protéines, parmi lesquels « steak », « escalope », « côtes levées », « jambon » ou « boucher ».

Le pays avait déjà tenté d’adopter une mesure similaire en juin de l’année dernière, mais celle-ci a été suspendue un mois plus tard par le plus haut tribunal administratif du pays, qui a estimé qu’elle était trop vague et que le délai de mise en œuvre des nouvelles règles était trop court.

Cependant, la forte croissance du marché mondial des protéines végétales, qui fait souvent référence aux produits carnés, a provoqué la colère des éleveurs et des transformateurs de viande du plus grand producteur agricole de l’UE.

« Ce nouveau projet de décret reflète notre volonté de mettre fin aux allégations trompeuses… en utilisant des dénominations relatives aux produits carnés pour des denrées alimentaires qui n’en contiennent pas », a déclaré le ministre français de l’Agriculture, Marc Fesneau, dans un communiqué.

Plus de 120 dénominations associées à la viande – telles que « jambon cuit », « volaille », « saucisse » ou « bacon » – seront toujours autorisées à décrire des alternatives à la viande dans le cadre de la proposition, à condition que les produits ne dépassent pas une certaine quantité de plantes. protéines, avec les pourcentages proposés compris entre 0,5% et 6%.

Le mot « burger », utilisé par de nombreuses marques pour attirer les consommateurs, ne figure pas non plus sur la liste des mots interdits suggérés.

Image:

Produits à base de plantes placés avec de vrais produits carnés dans un supermarché de New York. Photo : STRF/STAR MAX/IPx.2020.8/18/20





S’il est adopté, le décret entrera en vigueur trois mois après sa publication pour laisser le temps aux opérateurs d’adapter leur étiquetage.

Cela donnerait également la possibilité aux fabricants d’écouler tous les stocks portant d’anciennes étiquettes, au plus tard un an après la publication.