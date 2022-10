La France tente de briser la grève des raffineries de pétrole alors que les chauffeurs font la queue pour l’essence

Londres

Le gouvernement français a ordonné au personnel d’une raffinerie ExxonMobil de reprendre le travail, prenant cette mesure extraordinaire après une grève d’une semaine qui a entraîné des pénuries de carburant, les chauffeurs faisant la queue sur des kilomètres pour remplir leurs réservoirs.

Le ministère de l’Energie a indiqué mercredi dans un communiqué qu’il réquisitionnait le personnel indispensable au fonctionnement de la raffinerie de Port Jérôme en Normandie, dirigée par la filiale française d’Exxon. En vertu de la loi française, les travailleurs qui ignorent un tel ordre pourraient être passibles d’une amende de 10 000 € (9 700 $) ou de six mois d’emprisonnement.

Cette mesure rarement utilisée peut être imposée par le gouvernement lorsque la sécurité nationale du pays est menacée en raison d’une grève. ExxonMobil n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Des grévistes bloquent depuis plusieurs semaines les raffineries ExxonMobil et TotalEnergies (TOT), perturbant l’approvisionnement de milliers de stations-service. Les syndicats exigent que les travailleurs bénéficient d’augmentations de salaire parce que les compagnies pétrolières font des profits exceptionnels, tandis que les membres du personnel ont du mal à payer les factures à mesure que les prix augmentent.

Le syndicat français CGT demande une augmentation de salaire de 10% – 7% pour l’inflation et 3% pour la participation aux bénéfices, a déclaré un porte-parole à CNN.

Les dirigeants de TotalEnergies se réunissent mercredi avec les syndicats pour la première fois depuis le début de la grève, selon le secrétaire CGT Thierry Defresne.

Près d’une station-service sur trois a signalé lundi des difficultés d’approvisionnement, selon la ministre française de l’Energie Agnès Pannier-Runacher.

L’affilié de CNN, BFMTV, a signalé des embouteillages de plusieurs kilomètres dans les stations-service, avec des chauffeurs sur un site à la périphérie de Paris faisant la queue sur près de deux miles plus tôt cette semaine.

Selon Reuters, les débrayages et la maintenance imprévue dans les raffineries gérées par TotalEnergies et ExxonMobil ont forcé plus de 60% de la capacité de raffinage de la France hors ligne. Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Veran, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que le gouvernement travaillait de toute urgence pour résoudre les pénuries de carburant.

Le différend sur les salaires se déroule dans un contexte de hausse du coût de la vie en France, où les factures d’électricité explosent en raison d’une coupure de l’approvisionnement en gaz naturel russe qui a déclenché une crise énergétique en Europe. Plus tôt ce mois-ci, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a fixé un plafond de 180 € (179 $) par mégawattheure sur le prix que les fournisseurs d’électricité peuvent facturer, dans le but de lutter contre les prix du marché “délirants”.

Il a dit que le gouvernement écrémerait chiffre d’affaires des énergéticiens au-delà de ce plafond afin de soutenir les entreprises françaises les plus touchées par la crise de l’énergie.

FO, l’un des plus grands syndicats français, a déclaré qu’il contesterait l’ordre de retour au travail du gouvernement.

“La grève est un droit fondamental” a déclaré mercredi à BFMTV le porte-parole Reynald Prevost. “Nous irons directement au tribunal.”

-— Saskya Vandoorne, Pierre Bairin, Joseph Ataman, Marguerite Lacroix, Renee Bertini, Natacha Bracken et Allegra Goodwin ont contribué à ce rapport.