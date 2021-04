La France a suspendu tous les vols à destination et en provenance du Brésil au milieu des craintes concernant la nouvelle variante de coronavirus qui y a émergé.

« Nous constatons que la situation empire », a déclaré le Premier ministre français Jean Castex. « Nous avons donc décidé de suspendre tous les vols entre le Brésil et la France jusqu’à nouvel ordre. »

La nouvelle souche, connue sous le nom de P.1, a été identifiée chez des voyageurs en provenance du Brésil qui ont été testés à leur arrivée dans un aéroport japonais au début de janvier.

Il a continué à causer des ravages au Brésil, où de nombreux hôpitaux et cimetières sont à pleine capacité et le nombre de morts officiellement enregistré du COVID-19 est passé de 200 000 à plus de 350 000 depuis le début de l’année.

Jusqu’à présent, peu de recherches ont été publiées sur la variante P.1, mais on pense que des changements dans la protéine de pointe la rendent plus infectieuse que le virus d’origine.

La France a annoncé la détection de quatre cas d’infection P.1 à l’intérieur de ses frontières début février. Au parlement mardi, le ministre de la Santé Olivier Veran a déclaré que les variantes du Brésil et de l’Afrique du Sud étaient désormais responsables d’environ 4% de toutes les infections françaises – contre 6% il y a un mois.

En revanche, a-t-il déclaré, plus de 80% des nouvelles infections en France provenaient désormais de la variante identifiée pour la première fois en Angleterre en septembre dernier.

« Proportionnellement, nous assistons à un recul de ces variantes car elles sont moins contagieuses que l’anglais », a-t-il déclaré.

Avant l’annonce de l’interdiction, les voyageurs en provenance du Brésil devaient déjà présenter un test négatif avant leur départ et à leur arrivée en France, puis se mettre en quarantaine pendant 10 jours.

Mais le gouvernement fait face à des appels croissants d’experts de la santé pour une suspension de vol afin de limiter davantage la propagation potentielle.

La France a enregistré 5,1 millions de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, le nombre le plus élevé d’Europe, et plus de 99000 décès dus au COVID-19. mourir dans la pandémie. Le pays est actuellement aux prises avec une nouvelle vague d’infections qui met les hôpitaux de Paris et d’ailleurs sous tension.