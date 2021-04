S’adressant mardi à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex a admis que la prolifération de la variante brésilienne en France était préoccupante et que la situation se détériorait. En réponse à cela, Castex a confirmé que le gouvernement suspendrait indéfiniment tous les vols entre les deux pays.

« Nous constatons que la situation s’aggrave et nous avons décidé de suspendre tous les vols entre le Brésil et la France jusqu’à nouvel ordre », dit le Premier ministre. Selon les données du 16 mars, la variante brésilienne ne représentait que 0,5% de tous les cas en France, moins que la souche sud-africaine et beaucoup moins que la souche britannique.

Plus tôt dans la journée, des politiciens de l’opposition avaient appelé le gouvernement à agir maintenant avant que la variante ne se propage encore plus en France.Bien que la variante brésilienne « P1 » représente encore une minorité des infections à Covid en France, elle est considérée comme plus contagieuse et mortelle que la souche originale de coronavirus. La variante, qui est à l’origine de l’escalade de la crise Covid au Brésil, porte deux mutations majeures. La mutation N501Y rend le virus plus transmissible, comme la variante britannique, tandis que le E484K réduit apparemment l’efficacité des vaccins et l’immunité acquise lors d’une infection antérieure.

L’épidémie de Covid en France a continué de s’aggraver ces dernières semaines au milieu de la prolifération de nouvelles variantes et du retard du programme de déploiement des vaccins. Cette semaine a vu un nouveau record jusqu’à présent cette année pour le nombre de patients atteints de coronavirus dans les unités de soins intensifs en France.

