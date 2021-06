La France suspend ses opérations militaires conjointes avec le Mali afin de forcer la junte au pouvoir à redonner le pouvoir aux dirigeants civils

Le pays d’Afrique de l’Ouest a subi son deuxième coup d’État militaire en neuf mois la semaine dernière lorsque le président par intérim Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane ont été arrêtés pour leur échec présumé à diriger le Mali vers un nouveau gouvernement.

Les deux hommes auraient été emmenés dans une base militaire à l’extérieur de la capitale Bamako avant d’être libérés après que des soldats eurent déclaré avoir démissionné pendant leur détention.

L’ancien vice-président, le colonel Assimi Goita – qui a dirigé le coup d’État d’août qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keita – a prêté serment officieusement vendredi.

« La France, après avoir informé ses partenaires et les autorités maliennes, a décidé de suspendre, par précaution et temporairement, les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes, ainsi que les missions nationales de conseil qui leur sont bénéfiques », a déclaré jeudi le ministère français des Armées dans un communiqué.

Le ministère a déclaré que sa déclaration reflétait les demandes formulées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union africaine (UA) aux autorités maliennes de clarifier la manière dont la transition politique se déroulera.

Mardi, le groupe des nations de l’UA a révoqué l’adhésion du Mali au bloc et menacé le pays de sanctions à moins que l’ordre ne soit rétabli. Annonçant cette décision, le Conseil de paix et de sécurité de l’UA a déclaré dans un communiqué qu’il a appelé l’armée à « retourner d’urgence et sans condition à la caserne et s’abstenir de toute nouvelle ingérence dans les processus politiques au Mali ».

La décision du syndicat est intervenue après que le Mali a été suspendu de la CEDEAO dimanche.

Le président Emmanuel Macron avait auparavant menacé de retirer les 5 100 soldats que la France avait stationnés au Mali si le coup d’État entraînait une augmentation du militantisme islamiste.

L’administration de transition de Goita s’est engagée à organiser les élections au Mali, prévues pour 2022.

