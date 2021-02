La France suit Merkel en suppliant les citoyens de se faire vacciner contre Oxford alors que l’UE fait face à un manque à gagner de 90 millions de dollars dans la dernière pagaille

La FRANCE a suivi l’Allemagne en suppliant les citoyens de se faire vacciner contre Oxford – alors que l’UE est confrontée à un énorme manque à gagner.

Le gouvernement français a admis que le coup d’Oxford-AstraZeneca a un « déficit d’image » dans le pays.

Cela vient après qu’Angela Merkel a averti que l’Allemagne ne peut pas se permettre des «hauts et des bas» face aux refus du déploiement du vaccin à Oxford, car son plus grand journal a salué l’approche du Royaume-Uni.

Le ministère français de la Santé a admis qu’il y avait eu une utilisation « faible » du vaccin d’Oxford.

Le président français Emmanuel Macron avait fait part de ses inquiétudes quant à l’efficacité du vaccin britannique.

Il a affirmé que la Grande-Bretagne avait été risquée en l’autorisant rapidement et qu’en France, elle n’était pas approuvée pour les plus de 65 ans.

Le message de Merkel est venu après que les autorités allemandes ont recommandé que le jab d’Oxford ne soit pas utilisé sur des personnes âgées de 65 ans ou plus, en raison d’un manque de données.

Mais elle a déclaré aux députés hier soir: «Nous sommes maintenant dans la troisième vague. Nous ne pouvons pas nous permettre des hauts et des bas. «

La chancelière Merkel sera désireuse de maîtriser la crise de Covid-19, après que le journal le plus vendu d’Allemagne ait salué le succès du vaccin britannique et les projets de Boris Johnson de lever le verrouillage, avec un titre en première page disant: « Chers Britanniques, nous vous envions! ».

L’article dans Bild a déclaré que le programme de vaccination « réussi » du Royaume-Uni avait permis à Boris Johnson de promettre un avenir meilleur aux Britanniques alors que l’Allemagne est « bloquée » et que le gouvernement d’Angela Merkel croupit en distribuant des doses de vaccin.

La patronne de l’UE, Ursula von der Leyen, a également supplié les gens de prendre le coup d’Oxford.

Le mois dernier, elle a été impliquée dans une rangée avec AstraZeneca pour des envois manquants de vaccin vers l’UE.

Le manque de jab devrait se poursuivre au cours des prochains mois, avec jusqu’à 90 millions de doses manquantes dans les expéditions vers l’UE au deuxième trimestre de 2021.

Un responsable de l’UE a déclaré qu’AstraZeneca avait averti qu’il ne pourrait délivrer que la moitié des 180 millions de doses qu’il avait promis entre avril et juin.

Les approvisionnements ont été ralentis en raison de retards dans une usine en Belgique.

L’Allemagne est sous pression pour accélérer le déploiement de son vaccin car le pays inocule moins de 900000 personnes par semaine et dispose déjà de près d’un million de doses d’Oxford-AstraZeneca inutilisées, a rapporté Les temps.

La peur du vaccin Oxford-AstraZeneca a conduit certaines personnes à refuser catégoriquement le vaccin dans des pays comme l’Allemagne et la France.

Beaucoup sautent leurs rendez-vous après avoir découvert qu’ils recevraient le vaccin d’Oxford, car ils veulent plutôt le vaccin Pfizer – ce qui pose d’autres problèmes dans leurs campagnes de vaccination shambolic.

Cela survient alors que de nouvelles découvertes montrent qu’une seule injection du vaccin Covid de fabrication britannique réduit de 94% le risque que les personnes âgées soient transportées à l’hôpital avec la maladie, ce qui suggère qu’il est en fait légèrement plus efficace que le vaccin Pfizer après une seule dose.

C’est la première fois que le vaccin Oxford-AstraZeneca protège les plus de 65 ans contre la maladie.

Les dirigeants allemands ont lancé une campagne de relations publiques pour rassurer le public sur le fait que le tir AstraZeneca, développé à l’Université britannique d’Oxford, fonctionne.

«Le vaccin d’AstraZeneca est à la fois sûr et très efficace», a tweeté lundi Steffen Seibert, porte-parole en chef de la chancelière Angela Merkel. «Le vaccin peut sauver des vies.»

AstraZeneca dit que les effets secondaires rapportés sont conformes aux observations de ses essais cliniques.

L’Institut Paul Ehrlich a qualifié le vaccin de très efficace et a décrit les réactions à celui-ci comme de courte durée, a rapporté Reuters.

Le gouvernement français a déclaré qu’il souhaitait «réhabiliter» le vaccin AstraZeneca alors que les dirigeants européens tentent de faire marche arrière sur leurs appréhensions au sujet du coup qui a conduit à une faible adoption.

« Nous utiliserons tous les leviers possibles pour réhabiliter le vaccin », a déclaré le ministère français de la Santé, selon Le Telegramme, quelques jours après que les données écossaises ont prouvé que le jab AstraZeneca fonctionne bien.

Au milieu du désir de Merkel de remettre son pays sur la bonne voie, un remaniement des priorités en matière de vaccins a vu les enseignants sauter dans la liste alors que le personnel enseignant a maintenant été promu au deuxième rang des priorités pour les vaccins.

Ils rejoignent d’autres groupes prioritaires, notamment les généralistes, les personnes atteintes de démence, de maladies chroniques ou de troubles d’apprentissage et les plus de 75 ans.

Cela signifie que les premiers enseignants de l’État de Thuringe à l’est pourraient recevoir le vaccin Oxford-AstraZeneca d’ici la fin de la semaine car le vaccin n’est pas approuvé pour une utilisation chez les plus de 65 ans.

Dans d’autres régions comme Hambourg, ils devront attendre plus d’un mois alors que les autorités peinent à faire vacciner les plus de 80 ans, le personnel hospitalier de première ligne et les personnes souffrant de graves problèmes de santé.

L’Allemagne a administré jusqu’à présent cinq millions de doses de vaccin, soit environ six pour 100 habitants, ce qui la place bien derrière des pays comme Israël, la Grande-Bretagne ou les États-Unis qui ont des campagnes plus agressives.

La plupart sont du vaccin Pfizer, qui a été développé par l’Allemagne BioNTech, et ont été administrés jusqu’à présent aux personnes âgées et infirmes.

Sur les 1,5 million de vaccins AstraZeneca qui devraient avoir été livrés à la fin de la semaine dernière, seuls 187 000 ont été utilisés jusqu’à présent, selon les chiffres du ministère de la Santé et de l’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses.

Au Royaume-Uni, près de 18 millions de premières doses de vaccin ont été administrées, ce qui signifie qu’environ 26 personnes sur 100 ont été vaccinées jusqu’à présent.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, se serait «battu pour sa carrière» après le faible déploiement du vaccin à travers le pays et ne parvenant pas à fournir un programme de dépistage rapide promis.

Spahn a vu sa cote d’approbation chuter de cinq points en un mois au milieu du chaos de la vaccination et d’un blocage de deux mois.

Journal allemand Bild décrit maintenant Spahn comme un «flop ministériel», et le joueur de 40 ans – qui était considéré comme un prétendant extérieur dans la course pour succéder à Merkel à la chancelière plus tard cette année – serait «frustré» et «déconcerté» par problèmes auxquels il est confronté.