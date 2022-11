La France subit un nouveau coup dur en Coupe du monde

Paul Pogba sera absent alors que la France tentera de défendre sa couronne Russie 2018

L’agent de Paul Pogba a confirmé que le milieu de terrain ne jouera pas pour la France lors de la Coupe du monde Qatar 2022, qui débutera plus tard ce mois-ci.

Le joueur de 29 ans est revenu au club italien de Serie A Juventus l’été dernier sur un transfert gratuit de Manchester United, et a été contraint de subir une opération après s’être blessé au genou lors d’une tournée de pré-saison aux États-Unis en juillet.

Les rapports étaient mitigés quant à savoir si le meneur de jeu serait en mesure de rejoindre l’équipe de France de Didier Deschamps et de les aider à défendre la couronne qu’ils ont remportée il y a quatre ans en Russie.

Lundi, cependant, l’agent de Pogba, Rafaela Pimenta, a confirmé que sa cliente ne se remettrait pas à temps pour prendre l’avion pour le Qatar après avoir subi un examen médical.

Paul Pogba manquera la Coupe du monde Qatar 2022 en raison d’une nouvelle blessure, a confirmé son agent Rafaela Pimenta. 🚨🇫🇷 #Pogba Pogba n’a pas joué un seul match officiel avec la Juventus depuis qu’il a signé le contrat en juillet dernier. pic.twitter.com/nn13g6xGIX — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 31 octobre 2022

“Après l’examen médical d’hier et d’aujourd’hui à Turin et à Pittsburgh, il est extrêmement douloureux d’informer Paul Pogba qu’il aura encore besoin de temps de récupération après son opération”, dit Pimenta.

“Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre l’équipe de la Juventus avant la pause de la Coupe du monde ni l’équipe de France au Qatar. Si un vœu pieux changeait les choses, Paul jouerait demain.

Le club de Pogba, la Juventus, a également confirmé le développement avec une déclaration.

“Paul Pogba, à la lumière des récents examens radiologiques effectués à J|Medical et de la consultation effectuée à Pittsburgh par le professeur Volker Musahl sur l’évaluation de son genou, doit poursuivre son programme de rééducation”, lire leur correspondance.

Pogba a bloqué son rétablissement en décidant d’abord de ne pas subir d’opération au ménisque, mais a ensuite changé d’avis et a poursuivi la procédure.

Que l’une des stars de la deuxième victoire des Bleus en Coupe du monde en Russie soit absente au Qatar est un autre coup dur pour Deschamps, qui a également perdu le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante ces dernières semaines.

Pogba a marqué pour la France lors de la victoire 4-2 contre la Croatie en finale à Moscou, et sa mauvaise nouvelle survient au milieu d’un scandale dans sa vie personnelle où il aurait été la victime présumée d’un complot d’extorsion et de chantage de 13 millions d’euros (12,9 millions de dollars). avoir été imaginé par son frère Mathias Pogba et leurs amis d’enfance.

Mathias Pogba a été placé en garde à vue après avoir été arrêté pour son rôle dans le crime présumé, et a accusé Paul Pogba d’avoir contracté les services d’un sorcier ouest-africain connu sous le nom de marabout, dans une rangée qui a traîné au nom de son coéquipier français Kylian Mbappé.

Paul Pogba aurait admis avoir embauché le sorcier aux enquêteurs, mais uniquement pour ne pas se blesser, ce qui n’a pas réussi.

Sans Pogba, la France entame sa campagne du Groupe D Qatar 2022 contre l’Australie le 22 novembre.