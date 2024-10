La France soutient le « plan de victoire » de Zelensky — RT World News

Paris est « ouvert » à l’idée d’inviter l’Ukraine à rejoindre l’OTAN, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot

La France œuvrerait à rallier les pays occidentaux derrière le leader ukrainien Vladimir Zelensky « plan de victoire » » a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors de sa visite à Kiev samedi.

« Une victoire russe serait une consécration de la loi du plus fort et pousserait l’ordre international vers le chaos. » Barrot a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse avec son homologue ukrainien Andrey Sibiga.

« C’est pourquoi nos échanges doivent nous permettre de faire avancer le plan de victoire du président Zelensky, et de rallier autour de lui le plus de pays possible. »

Le diplomate a réitéré que Paris « Soutenir encore et encore la résistance de l’Ukraine contre l’agression russe. »

Barrot a dit que la France était « ouvrir » à l’idée d’inviter l’Ukraine à l’OTAN. « C’est une discussion que nous avons aujourd’hui avec nos partenaires de l’OTAN », dit-il.

Zelensky a dévoilé son plan en cinq points dans un discours devant les législateurs ukrainiens cette semaine, qui comprend des exigences qui avaient été précédemment rejetées par les partisans occidentaux de Kiev, comme une invitation immédiate pour l’Ukraine à rejoindre l’OTAN et la levée des restrictions sur l’utilisation des armes étrangères à plus longue portée. des armes pour des frappes au plus profond de la Russie.















L’OTAN a soutenu qu’il serait impossible d’admettre l’Ukraine dans l’alliance tant que le conflit n’est pas résolu, tandis que le président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu’il était impossible d’admettre l’Ukraine dans l’alliance. « pas de consensus » sur l’opportunité d’autoriser l’utilisation de missiles ATACMS et d’autres armes pour des frappes sur le territoire russe.

Lors de son déplacement à Kiev, Barrot a également annoncé que la France livrerait le premier lot d’avions de combat Mirage 2000 début 2025. L’armée de l’air française forme actuellement des pilotes et des techniciens aéronautiques ukrainiens. Kiev soutient depuis longtemps que les avions occidentaux, tels que les Mirage 2000 et les F-16 de fabrication américaine, seraient essentiels pour inverser la tendance sur le champ de bataille, alors que les troupes russes gagnent régulièrement du terrain dans le Donbass ces derniers mois.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’aucune aide militaire étrangère n’arrêterait les troupes russes en Ukraine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié le plan de Zelensky de « un ensemble de slogans incohérents. »