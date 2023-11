La France soupçonne une influence étrangère sur le graffiti de l’étoile de David

Les procureurs français enquêtent pour savoir si un intermédiaire étranger était à l’origine de la peinture de plus de 200 étoiles de David bleues sur des bâtiments à Paris et dans ses environs le mois dernier, dans un contexte de recrudescence d’actes antisémites en Europe depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les enquêteurs soupçonnent qu’un homme et une femme filmés par des caméras de surveillance en train de peindre certains graffitis avaient communiqué en russe avec une personne qui leur avait proposé de l’argent pour pulvériser des étoiles sur des immeubles, a indiqué mardi Laure Beccuau, la procureure de Paris, dans un communiqué.

La découverte des étoiles – plus de 60 ont été trouvées dans le 14e arrondissement de Paris le matin du 31 octobre, tandis que d’autres sont apparues dans deux banlieues de la capitale – a choqué de nombreuses personnes en France, où l’antisémitisme est une préoccupation de longue date. Les Juifs français ont également été la cible d’attentats terroristes ces dernières années.

L’homme et la femme ont dessiné les étoiles au pochoir d’un seul coup pendant la nuit et étaient accompagnés d’une troisième personne qui a pris des photos des graffitis, a déclaré Mme Beccuau, ajoutant que l’homme et la femme ont ensuite quitté la France le 31 octobre.

Mme Beccuau n’a pas nommé ces deux suspects mais a déclaré que les enquêteurs les avaient reliés à un autre couple, un homme de 33 ans et une femme de 28 ans originaires de Moldavie, arrêtés à Paris le 27 octobre pour avoir peint. une étoile de David bleue sur un bâtiment. Les deux Moldaves ont déclaré aux enquêteurs qu’ils avaient agi sur ordre d’un tiers en échange d’un paiement « comme en témoigne une conversation en russe sur leur téléphone », a déclaré Mme Beccuau. Les données téléphoniques laissent penser aux enquêteurs que les deux couples “étaient en contact avec le même tiers”, a ajouté Mme Beccuau.

“On ne peut donc pas exclure que le marquage des étoiles de David bleues en région parisienne ait été réalisé à la demande explicite d’une personne résidant à l’étranger”, précise-t-elle.

Mme Beccuau a noté que les étoiles avaient été apposées au pochoir sur des bâtiments aléatoires et ne semblaient pas avoir ciblé un endroit spécifique, affirmant que des enquêtes plus approfondies étaient nécessaires pour déterminer « l’intention antisémite » des graffitis à la lumière du « contexte géopolitique ».

Le communiqué du procureur n’a pas identifié l’intermédiaire russophone. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement français, et porte-parole du ministère des Affaires étrangères ont tous deux refusé de commenter mercredi une éventuelle implication russe, citant l’enquête en cours.

Mais au moins un autre responsable a suggéré que les graffitis auraient pu être un moyen de semer la discorde dans la société française, où les tensions sont vives après l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre et les représailles d’Israël contre le groupe à Gaza. La France a signalé plus de 1 100 actes antisémites depuis le 7 octobre. En réponse, les dirigeants parlementaires français ont appelé à une marche dimanche à Paris contre l’antisémitisme.

Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, a déclaré à la chaîne d’information BFMTV La semaine dernière, l’affaire des graffitis était « atypique » et se distinguait des autres actes antisémites des dernières semaines car elle était plus répandue et paraissait « coordonnée ». M. Nuñez a refusé de commenter directement une éventuelle implication russe, mais a suggéré que l’ingérence d’un acteur étranger tentant de saper la cohésion sociale française était possible.

« Veulent-ils nous diviser encore plus, essayer de briser encore plus l’unité nationale ? il a dit. “Ce n’est pas complètement exclu.”

Dimitri Minicchercheur spécialisé sur la Russie à l’Institut français des relations internationales, un organisme de recherche à Paris, a déclaré que l’implication russe dans les graffitis était « crédible », même si elle n’était pas encore prouvée.

« La Russie a une riche expérience dans ses tentatives de déstabiliser les pays occidentaux », a déclaré M. Minic, notamment en manipulant l’antisémitisme, qui imprègne toujours les élites politiques et militaires russes. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, par exemple, le KGB a orchestré la peinture de croix gammées et de slogans antisémites en Allemagne de l’Ouest pour susciter un sentiment anti-juif et ternir le pays en le qualifiant de néo-nazi, a-t-il déclaré.

La guerre psychologique et informationnelle par le biais d’actions secrètes reste un élément central des méthodes militaires russes, a-t-il ajouté, notamment en manipulant des thèmes sensibles en France en raison de ses importantes populations musulmanes et juives et de l’antisémitisme existant à l’extrême gauche et à l’extrême droite françaises. .

Des actions telles que ces graffitis pourraient aider la Russie à détourner l’attention de l’Ukraine et à alimenter les divisions dans les sociétés occidentales en augmentant les tensions autour de la guerre entre Israël et le Hamas, a déclaré M. Minic, dans le cadre d’une « stratégie de subversion à long terme conçue pour modifier radicalement le cours politique ». de certains pays occidentaux jugés clés par Moscou.»

Antibot4navalnyle nom d’utilisateur d’un leader de bénévoles anonymes qui surveillent les campagnes pro-russes sur les réseaux sociaux, a déclaré que des robots pro-Kremlin et des trolls en ligne avaient utilisé des images des étoiles peintes à Paris pour tenter d’attiser les tensions en Europe, notant néanmoins que ces images cela ne signifie pas nécessairement que des entités soutenant Moscou étaient derrière les graffitis.

“Il y a une campagne pour effrayer les Européens et les Ukrainiens avec le froid glacial, les problèmes de retraites, l’inflation”, a déclaré Antibot4navalny en réponse aux questions écrites sur l’application de messagerie Telegram. “Les étoiles de David en font aussi partie.”

Ivan Nechepurenko a contribué au reportage de Tbilissi, en Géorgie.