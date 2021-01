La France souhaite un changement de stratégie pour réduire ses troupes en Afrique de l’Ouest

Jeudi après-midi, une cérémonie élaborée se tiendra sur le pont Alexandre III, dans le centre de Paris, pour rendre hommage à deux soldats tués au Mali par un engin explosif improvisé qui a heurté leur véhicule blindé samedi. Trois autres soldats français sont morts dans des circonstances similaires à peine cinq jours plus tôt.

L’opération de la France au Mali a également été éclipsée par les circonstances peu claires entourant une frappe aérienne qui a tué au moins 20 personnes dans un village où des témoins ont déclaré que des extrémistes islamiques avaient rencontré un mariage. L’armée française a déclaré que les morts étaient des membres d’un « groupe terroriste armé » sans lien avec un mariage.

Les troupes françaises sont présentes au Mali depuis 2013 lorsqu’elles sont intervenues pour amener les rebelles extrémistes islamiques au pouvoir. L’opération, baptisée Barkhane, a ensuite été étendue pour inclure le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie pour améliorer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel au sens large.

La ministre de la Défense, Florence Parly, a déclaré que la France réduirait « très probablement » ses 5 100 soldats au Sahel, dans une interview au Parisien. Aucun chiffre précis n’a été publié.

Les opinions sur la mission française sont partagées.

«Les troupes françaises ne pouvaient pas durer éternellement… tant et (avec) des résultats aussi mitigés. D’une certaine manière, c’est une bonne chose, car cela encouragera chaque pays à «prendre plus de responsabilités et mieux travailler ensemble», a déclaré Chrysogone Zougmore, président du Mouvement burkinabé pour les droits de l’homme, un groupe de la société civile au Burkina Faso.

Cependant, la discussion intervient au milieu de certains signes que la violence extrémiste islamique est en baisse: le week-end dernier, des militants ont mené des attaques contre deux villages au Niger près de la frontière avec le Mali, tuant au moins 100 personnes.

Siaka Coulibaly, analyste au Centre burkinabé de suivi des politiques publiques par les citoyens, a mis en garde contre une « grave détérioration de la sécurité » si les Français partent, les armées africaines n’étant pas prêtes à combler le vide. « Nous craignons le pire pour les pays du Sahel si des forces étrangères partent », a-t-il déclaré.

Le sommet de N’Djamena du mois prochain réévaluera la situation un an après qu’une réunion dans la ville française de Pau a abouti à l’envoi de 600 soldats supplémentaires et à la concentration des efforts militaires le long de la frontière poreuse entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Parly a souligné que «toute approbation est par définition temporaire». Les forces françaises ont obtenu « des succès significatifs en 2020 en neutralisant plusieurs grands chefs de groupes terroristes et en attaquant leur réseau logistique pour les perturber », a-t-elle ajouté.

En juin dernier, Abdelmalek Droukdel, le chef de la branche nord-africaine d’Al-Qaida, a été assassiné au Mali par les troupes françaises qui le traquaient au Sahel depuis des années. AQMI a nommé un nouveau chef en novembre.

Un haut responsable de la présidence française a déclaré que la mort de soldats français ne serait pas à elle seule la base d’un changement de stratégie. Il s’est exprimé de manière anonyme conformément aux pratiques habituelles de la présidence, ajoutant que les décisions stratégiques à venir seront basées sur les résultats de l’année précédente et les demandes des pays du Sahel.

Les intentions du président nouvellement élu Joe Biden concernant les forces américaines en Afrique seront également un facteur clé dans la détermination des prochaines étapes de la France.

En décembre, lors d’une visite au Mali, le chef d’état-major de l’armée française, le général François Lecointre, a déclaré au journal Le Monde qu’il cherchait à limiter le nombre de soldats là-bas «au plus vite». Il a déclaré que la France ne se retirerait pas du Sahel, mais laisserait plutôt son opération évoluer.

La France milite également pour le renforcement d’une force régionale de cinq pays lancée en 2017 avec le soutien des Nations unies, de l’Union africaine et de l’Union européenne. Mais le soi-disant G5 Sahel n’a gagné en force que lentement et manque encore d’équipement et de formation.

L’opération militaire française bénéficie d’un large soutien dans son pays. Mais certaines voix réclament un plan de sortie.

Le parti d’extrême gauche France Insoumise (France rebelle), qui compte 17 législateurs à l’Assemblée nationale, a appelé cette semaine le gouvernement à « présenter publiquement sa stratégie de retour de nos soldats sans préjudice de la stabilité de la région. «

«Aujourd’hui, l’impasse est claire, nos soldats meurent, le gouvernement réagit seul et les objectifs qu’il poursuit sont plus incertains que jamais», a déclaré le groupe législatif dans un communiqué.

Sam Mednick à Ouagadougou, Burkina Faso a contribué.