La France souffre d’une pénurie de moutarde

Dans la plupart des magasins, les rayons de moutarde sont déjà vidés. Là où il y a de la moutarde, certains panneaux indiquent que les ventes sont “limitées à un pot par personne”. Intermarché, un détaillant, s’excusant pour la gêne occasionnée, explique dans une autre pancarte apposée sur une étagère qu’« une sécheresse au Canada » et le « conflit de l’Ukraine avec la Russie » ont créé la « pénurie » de moutarde, comme l’appellent les Français.

Pour les Français, qui sont fiers de leur moutarde, l’idée qu’il s’agit rarement d’un produit entièrement local et dépend plus souvent du type de chaîne d’approvisionnement multinationale perturbée par la pandémie, a également été un choc.

La guerre en Ukraine a encore compliqué les choses. La Russie et l’Ukraine sont de grands producteurs de graines de moutarde, mais généralement pas les graines brunes, ou Brassica juncea, utilisé dans la moutarde de Dijon classique. Les graines principalement jaunes produites dans les deux pays en guerre sont populaires dans des pays, dont l’Allemagne et la Hongrie, qui privilégient un condiment plus doux.