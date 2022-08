La France s’oppose au projet de gazoduc espagnol – médias

Paris serait sceptique quant au fait que le pipeline MidCat vers l’Europe centrale aiderait à faire face à la crise énergétique

Un grand projet de gazoduc prôné par Madrid et Berlin s’est heurté à la résistance de Paris, El Pais et plusieurs autres médias espagnols ont rapporté cette semaine, citant une lettre du ministère français de la Transition énergétique.

L’Espagne importe du gaz naturel d’Algérie par le biais de deux gazoducs sous-marins, le Maghreb-Europe et le Medgaz.

Baptisé Gazoduc Midi-Catalogne ou MidCat, le projet visait à créer un réseau de transit de gaz s’étendant sur des centaines de kilomètres à travers l’Espagne et la France et à fournir quelque 7,5 milliards de mètres cubes de capacité de transit de gaz. Il a été lancé pour la première fois en 2015, mais a été annulé en 2019 par la France, qui devait couvrir une grande partie de ses coûts et l’a jugé financièrement non viable.

L’idée de MidCat a été relancée en mai 2022, au milieu des craintes d’une crise énergétique imminente en raison de coupures potentielles de l’approvisionnement en gaz de la Russie – le principal fournisseur d’énergie du continent – ​​au milieu du conflit en Ukraine. Madrid et Berlin sont “pousser fort pour le faire revivre,” selon El País. Paris, cependant, ne semble pas convaincu.

« Un tel projet nécessiterait, de toute façon, de nombreuses années [for it] devenir opérationnel », a déclaré le ministère français dirigé par Agnès Pannier-Runacher dans un communiqué envoyé par courrier électronique, vu par El Pais et plusieurs autres médias espagnols.

Il faudrait de nombreuses années pour terminer uniquement les études pertinentes et d’autres documents liés à un tel projet, a fait valoir le ministère, ajoutant qu’il est peu probable que MidCat aide à faire face à la crise énergétique actuelle dans l’UE ou aux pénuries potentielles cet hiver. Au lieu de cela, Paris a suggéré de construire davantage de terminaux de gaz naturel liquéfié, les appelant “des investissements plus petits et plus rapides.”

La construction d’un pipeline pourrait également interférer avec les objectifs climatiques, a déclaré le ministère français, ajoutant que « pour répondre à la fois au défi énergétique actuel et au défi climatique, nous devrons réduire notre consommation de gaz et accélérer le développement des énergies décarbonées [sources].”

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré lors d’une conférence de presse à Berlin la semaine dernière qu’il avait demandé à ses homologues espagnol et portugais de “discuter” le projet, ajoutant qu’il était “en pourparlers” avec le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La troisième vice-première ministre espagnole, Teresa Ribera, a poursuivi en déclarant que la partie espagnole du projet pourrait être prête “dans huit ou neuf mois.”

Macron n’a cependant fait aucune déclaration publique sur le projet à ce jour. Le ministère français de la Transition énergétique affirme que MidCat doit être un “sous réserve d’un dialogue entre les États membres concernés”, ajoutant que « La solidarité européenne et nos objectifs climatiques » doivent également être pris en compte.

Les autorités de Madrid ont déclaré jeudi qu’elles étaient “pas au courant d’aucune communication officielle du gouvernement français” sur la question à ce jour. Ribera aurait également fait valoir que le pipeline pourrait être utilisé pour transporter de l’hydrogène – qui est considéré comme l’une des sources d’énergie renouvelables – à l’avenir. L’idée a incité certains responsables espagnols à suggérer que Paris craint la concurrence de ses exportations d’énergie.

« La France a peur de l’hydrogène vert [energy] du sud », a déclaré l’eurodéputé espagnol Nicolas González Casares, ajoutant que les autorités françaises “veulent protéger leur puissance nucléaire.” Selon les médias espagnols, Paris insiste sur le fait que « les incertitudes sont très fortes sur les capacités de production et de consommation » d’hydrogène à l’avenir.

La hausse des prix mondiaux a entraîné une crise énergétique dans l’UE. Le coût des contrats à terme sur le gaz sur le hub néerlandais TTF a dépassé 2 600 dollars par millier de mètres cubes cette semaine, pour la première fois depuis mars. Les prix devraient grimper de 60 % cet hiver, dépassant les 4 000 $ par millier de mètres cubes.

Plus tôt ce mois-ci, le bloc a approuvé un plan qui verrait les États membres réduire leur consommation de gaz de 15 %, dans le but de lutter contre la crise.