La France sommée de modérer ses « réflexes coloniaux »

La France a été invitée à faire preuve de « retenue et à respecter le principe de base » de non-ingérence

Un porte-parole du gouvernement de la junte de transition du Mali a réitéré la demande pour que les troupes danoises quittent le pays et a pris un coup contre les anciens seigneurs coloniaux du pays.

S’adressant mercredi soir à la chaîne d’information ORTM1, Abdoulaye Maiga a mis en garde les Danois contre la « réflexes coloniaux ». Le Danemark avait précédemment envoyé 105 militaires dans ce pays d’Afrique de l’Ouest dans le cadre d’une unité antiterroriste dirigée par la France.

« Nous les invitons [the Danes] de se méfier de certains partenaires qui ont malheureusement du mal à se débarrasser de leurs réflexes coloniaux », Maiga a déclaré, rejetant à nouveau les affirmations selon lesquelles les troupes danoises étaient là légalement.

« Nous invitons [Armed Forces Minister Florence] Parly à faire preuve de retenue et à respecter le principe de base de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures d’un État », Maïga ajouté.

Parly avait précédemment accusé la junte de provocation au milieu d’un différend sur la présence du groupe de travail européen Takuba, qui a été créé pour aider la nation ouest-africaine à combattre l’État islamique (IS, anciennement ISIS) et les militants d’Al-Qaïda.

« Aucun accord n’autorise le déploiement de forces spéciales danoises dans la Task Force de Takuba », a déclaré le gouvernement malien dans un communiqué. Il nie avoir jamais répondu à une demande du Danemark en juin de déployer des troupes.

Le Danemark a répondu jeudi, annonçant qu’il retirerait sa force dans le pays. Ses 105 militaires étaient arrivés au Mali le 18 janvier pour rejoindre la force européenne, affirmant qu’il y avait eu un «invitation claire.

« Nous pouvons voir que le gouvernement de transition malien, ou les généraux putschistes, ont envoyé hier soir une déclaration publique dans laquelle ils ont de nouveau répété que le Danemark n’est pas le bienvenu au Mali, et nous ne le tolérerons bien sûr pas », a-t-il ajouté. Le ministre des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, a déclaré aux journalistes jeudi. « Nous avons donc décidé de retirer nos soldats chez eux », a-t-il ajouté.

La Norvège, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie et la Lituanie étaient tous prêts à envoyer des troupes au Mali cette année. La Suède retirera ses troupes en mars, créant un casse-tête pour la France, qui souhaitait impliquer des partenaires européens dans sa campagne pour débarrasser le Mali des terroristes.

