Le gouvernement français fermera les frontières de l’État à tout trafic à destination et en provenance de pays extérieurs à l’UE à partir de dimanche, a annoncé le Premier ministre Jean Castex, dans le but d’éviter un nouveau verrouillage de Covid en France.

S’exprimant dans une allocution télévisée après une rencontre avec le président Emmanuel Macron et de hauts ministres, Castex a déclaré que les responsables avaient décidé de ne pas introduire un nouveau verrouillage national dans une tentative drastique de réduire les nouvelles infections à Covid. Au lieu de cela, des contrôles aux frontières plus stricts sont introduits parallèlement à une action plus dure contre les briseurs de règles covid.

« Nous connaissons le grave impact [lockdown has]. Ce soir, en regardant les données des derniers jours, nous considérons que nous pouvons encore nous donner une chance d’en éviter une ». a déclaré le Premier ministre, tout en décrivant les nouvelles mesures.

Il a déclaré qu’à partir de minuit dimanche, une interdiction serait en place pour toute personne arrivant de l’extérieur de l’UE ou quittant la France pour un pays non membre de l’UE, en dehors des voyages essentiels. Les voyageurs en provenance des États de l’UE devront présenter la preuve d’un test PCR négatif.

Parallèlement, le travail à domicile doit être soutenu dans la mesure du possible par des entreprises en France, a ajouté Castex.

Davantage de policiers seront mobilisés pour garantir le respect du couvre-feu de nuit actuel de 12 heures, a déclaré Castex, avertissant que «Fermeté particulière» serait montré à quiconque ne se conformant pas ou qui se rassemblait pour des parties illégales.

« A partir de ce dimanche, les centres commerciaux non alimentaires d’une superficie de plus de 20 000 m², qui favorisent le plus la mixité des populations, seront fermés » il ajoutée.

La France est parmi les pays les plus durement touchés par la pandémie, se classant au sixième rang mondial pour les cas de Covid et au septième pour les décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Plus de 3,2 millions de cas ont été enregistrés par les agents de santé français, avec plus de 75 700 personnes décédées avec Covid.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination de l’État a heurté des pierres d’achoppement en raison de la pénurie d’approvisionnement de Pfizer et de Moderna, certaines régions françaises suspendant temporairement les nouvelles vaccinations afin de garantir des secondes doses à ceux qui ont déjà reçu leur première.

