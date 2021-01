La France s’engage à accélérer le déploiement du vaccin Covid

Les responsables français ont promis d’accélérer leur campagne de vaccination jeudi, mais ont averti que les restrictions et les couvre-feux resteraient en place afin de stopper une augmentation des infections et des hospitalisations.

M. Castex a annoncé que les établissements culturels actuellement fermés, comme les musées, les cinémas et les music-halls, resteraient fermés jusqu’à la fin du mois de janvier au moins, et que les bars et restaurants ne rouvriraient pas avant la mi-février au plus tôt. espoirs de l’industrie des services, qui espérait toujours rouvrir le 20 janvier, comme prévu précédemment.