La France se tourne vers les chiens renifleurs pour traquer d’éventuelles punaises de lit dans les trains et les métros

Les chiens renifleurs aideront à inspecter les trains français et le métro parisien à la recherche de punaises de lit après des dizaines de rapports d’infestations, a déclaré mercredi le ministre des Transports du pays, ajoutant que jusqu’à présent, aucune punaise de lit n’avait été trouvée.

Clément Beaune a déclaré qu’il y avait eu environ 10 signalements de punaises de lit par des voyageurs à la RATP et 37 à la SNCF ces dernières semaines.

« Quand il y a un problème, on s’en occupe, on ne le nie pas. Il n’y a pas d’épidémie de punaises de lit dans les transports publics », a déclaré Beaune après avoir rencontré les opérateurs de transport et les associations de voyages.

Les médias sociaux et traditionnels français ont largement parlé des punaises de lit dans les trains et dans les cinémas, et le gouvernement s’inquiète de l’impact sur le tourisme, en particulier à l’approche des Jeux olympiques de Paris, qui débutent dans moins d’un an.

Il y a quelques jours, Emmanuel Grégoire, adjoint au maire de Paris, a écrit à la Première ministre française Élisabeth Borne, appelant le gouvernement à proposer « de toute urgence » un plan d’action sur le problème des punaises de lit.

Mises à jour trimestrielles à venir

Beaune a déclaré que tous les opérateurs de transports publics français renforceraient les procédures sanitaires en général et la lutte contre les punaises de lit en particulier, notamment avec des équipes de renifleurs canins, qui constituent selon lui le moyen de détection le plus efficace.

Il a ajouté que tous les trois mois, des données seront publiées sur tous les rapports de punaises de lit et sur toute infestation confirmée.

« Une transparence totale apportera une confiance totale », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait « pas besoin de psychose ni de peur ».

Beaune prévoit également de rencontrer des sociétés de lutte antiparasitaire et prévoit d’organiser d’ici la fin du mois une conférence sur les solutions à tout problème potentiel.