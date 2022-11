La France se rapproche d’une législation historique sur l’avortement — RT World News

L’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, a voté jeudi l’inscription du droit à l’avortement dans la constitution du pays.

Les Françaises ont le droit d’interrompre volontairement leur grossesse depuis 1974, mais les législateurs craignent que l’accès à l’avortement ne soit potentiellement restreint à l’avenir, notamment suite à l’introduction de restrictions supplémentaires dans certains États américains et pays de l’UE.

Le projet de loi, qui doit maintenant être adopté par le Sénat dominé par les conservateurs, modifierait la constitution afin de « garantir l’effectivité et l’égalité d’accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ».

“Notre pays parle au monde” Mathilde Panot, députée du parti de gauche La France Insoumise, a déclaré, arguant que la mesure était nécessaire pour « empêcher la régression » des droits des femmes.















“Nous ne voulons donner aucune chance aux personnes hostiles au droit à l’avortement et à la contraception” dit-elle. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a également soutenu cette décision, affirmant qu’il était “plus que nécessaire en ces temps turbulents.”

Marine Le Pen, chef de file du parti de droite Rassemblement national, a remis en question l’urgence du projet de loi la semaine dernière.

« Nous ne sommes pas aux États-Unis. Aucun parti politique en France ne réclame la suppression de [abortion] droits. Je ne comprends pas vraiment à quel danger cette demande d’amendement est censée répondre », dit-elle.

En juin, la Cour suprême des États-Unis a annulé sa décision historique de 1973, Roe c. Wade, sur laquelle reposait la protection constitutionnelle du droit à l’avortement. En 2020, le plus haut tribunal polonais a interdit la plupart des avortements dans le pays, qui disposait déjà de l’une des lois sur l’avortement les plus strictes de l’UE. Les deux pays ont vu des rassemblements organisés dans l’opposition et en faveur des décisions.