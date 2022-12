La France se plaint des célébrations argentines “anormales”

Le patron du football, Noel Le Graet, pense que l’Argentine est allée trop loin en célébrant sa victoire en finale de la Coupe du monde

Le patron de la Fédération française de football (FFF) a écrit à l’Association argentine de football (AFA) pour se plaindre de “anormal” et “choquant” Les célébrations de la Coupe du monde qui comprenaient des railleries dirigées contre l’attaquant vedette Kylian Mbappe.

L’Albiceleste a remporté son troisième titre mondial à Qatar 2022 après avoir battu la France, championne en titre, lors d’une séance de tirs au but spectaculaire qui a couronné une finale captivante.

La fête de l’Argentine a commencé dans les vestiaires, où le gardien Emi Martinez a proposé une fausse minute de silence à la star française abattue Mbappe, dont le triplé n’a toujours pas suffi à remporter un match qui s’est terminé 3-3 après prolongation.

L’équipe argentine de Lionel Scaloni a été accueillie en héros mardi à Buenos Aires, où quelque quatre millions de personnes ont envahi les rues de la capitale avant que l’équipe ne doive être évacuée par hélicoptère.

À un moment donné de la procédure, le héros de la fusillade, Martinez, a célébré avec une poupée portant le visage de Mbappe – un acte qui a amené le président de la FFF, Noel Le Graet, à se plaindre auprès de l’AFA.

Pourquoi Messi laisse-t-il Martinez se moquer et humilier Mbappe comme ça ? Ce sont des coéquipiers au PSG, tellement bizarres et sans grâce. pic.twitter.com/btx0KDbs2J – Piers Morgan (@piersmorgan) 21 décembre 2022

« Nous avons lancé différentes procédures. C’est très choquant », Le Graët a expliqué dans une interview à Ouest-France.

“Ce sont des garçons qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que l’équipe de France réussisse. Il est important que nous les soutenions.

« J’ai écrit à mon homologue de l’Association argentine de football.

« Je trouve ces excès anormaux dans le cadre d’une compétition sportive, et j’ai du mal à comprendre. Cela va trop loin. Le comportement de Mbappe était exemplaire », Le Graet a en outre affirmé.

Parmi les autres critiques de la conduite de Martinez, la personnalité de la télévision Piers Morgan, qui a également profité de l’occasion pour remettre en question les scrupules du capitaine argentin Lionel Messi.

“Pourquoi Messi laisse-t-il Martinez se moquer et humilier Mbappe comme ça?” a demandé Morgane.

“Ce sont des coéquipiers au PSG, [it’s] tellement bizarre et sans grâce.

Morgan et Le Graet ont tous deux oublié que Martinez faisait tout son possible pour consoler Mbappe après la défaite de son pays, et n’ont pas non plus mentionné le contexte dans lequel les Sud-Américains ont contesté le joueur de 24 ans.

Plus tôt cette année, dans une interview avec TNT Sports Brazil, Mbappe a affirmé que les Sud-Américains étaient moins préparés pour la Coupe du monde que leurs homologues européens, qui jouent plus “matchs de haut niveau”.

“Il n’a jamais joué en Amérique du Sud. Lorsque vous n’avez pas cette expérience, il peut être préférable de ne pas en parler. Mais cela n’a pas d’importance. Nous sommes une belle équipe, reconnue comme telle », Martinez a riposté.

Le Graet a également donné son avis sur l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, qui a raté le tournoi en raison d’une blessure à la cuisse, puis a semblé annoncer sa retraite internationale à l’occasion de son 35e anniversaire lundi.

“Il a probablement l’intention de se concentrer à 100% sur son club après avoir subi plusieurs petites blessures”, remarqua Le Graët.

Concernant les informations selon lesquelles la France enverrait Benzema pour la finale, Le Graet a déclaré: “A ma connaissance, il a repris l’entraînement très récemment, en aucun cas il n’aurait pu jouer.”

“Le staff a fait ce qu’il fallait, ils voulaient qu’il parte très vite pour voir ses médecins à Madrid”, conclut Le Graët.