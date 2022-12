La France se méfie de la propagation du virus dans l’équipe avant la finale de la Coupe du monde

AL KHOR, Qatar – Didier Deschamps a révélé que la France prenait des précautions pour empêcher la propagation d’un virus dans l’équipe avant la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine.

Dayot Upamecano et Adrien Rabiot n’étaient pas disponibles pour la victoire 2-0 en demi-finale de mardi contre le Maroc au stade Al Bayt après avoir été malades ces derniers jours.

Bien que Deschamps espère que les deux joueurs pourront revenir pour la pièce maîtresse de dimanche – où Les Bleus pourrait devenir la première équipe à défendre avec succès le trophée depuis le Brésil en 1962 – il a révélé que la paire avait été initialement isolée des autres.

Upamecano a repris l’entraînement mardi et a été nommé sur le banc contre le Maroc tandis que Rabiot a été laissé à l’hôtel de l’équipe avec des sources disant à ESPN qu’on lui avait dit de rester dans sa chambre.

Kingsley Coman était également “fiévreux” plus tôt dans la journée selon Deschamps. Bien que le virus spécifique affectant le camp français ne soit pas encore clair, de nombreux visiteurs au Qatar ont lutté contre le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui peut provoquer une maladie pseudo-grippale de gravité variable.

“A Doha, les températures ont un peu baissé, vous avez la climatisation qui fonctionne tout le temps”, a déclaré Deschamps.

“Nous avons eu quelques cas de symptômes pseudo-grippaux. Nous essayons de faire attention pour que cela ne se propage pas et les joueurs ont fait de gros efforts sur le terrain et évidemment leur système immunitaire en souffre.

“Dayot Upamecano s’est senti malade immédiatement après le match [against England]. Cela arrive lorsque vous faites un tel effort, votre corps est affaibli et vous êtes plus susceptible d’être infecté par ces virus.

“Nous prenons toutes les précautions nécessaires, nous essayons de nous assurer qu’il ne se propage pas mais les virus sont bien sûr infectieux et nous devons prendre des précautions contre cela. Nous l’avons séparé des autres et d’Adrien également.”

Les buts de Theo Hernandez et du remplaçant Randal Kolo Muani ont suffi à donner la victoire à la France sur une équipe marocaine fougueuse.

Antoine Griezmann a été élu homme du match après une autre démonstration influente et il a admis qu’une équipe argentine dirigée par Lionel Messi – sous une “forme scintillante” comme l’a déclaré Deschamps – aurait besoin d’une nouvelle étape.

“Toute équipe avec Messi est une proposition totalement différente”, a déclaré Griezmann. “Nous avons vu pratiquement tous leurs matches lors de cette Coupe du monde, nous avons vu jouer l’Argentine, nous savons comment ils jouent, c’est une équipe difficile à jouer et ils semblent être au top de leur forme.

“Bien sûr, pas seulement Messi, ils ont une équipe forte autour de lui, donc nous savons que ce sera un match difficile et ils auront beaucoup de soutien dans le public.

“Nous reprendrons le travail demain, concentrés sur cela, comment nous pouvons les blesser, comment nous pouvons nous défendre contre eux, nous serons bien préparés.”