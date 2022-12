La France se bat pour contenir le virus à la veille de la finale de la Coupe du monde

Plusieurs membres de l’équipe de France sont tombés malades ces derniers jours

Le patron de la France, Didier Deschamps, a déclaré que son équipe prenait “autant de précautions que possible” pour s’assurer qu’un virus se propageant dans l’équipe n’affecte pas leurs préparatifs avant la finale de la Coupe du Monde de la FIFA dimanche contre l’Argentine.

Plusieurs joueurs des rangs français ont contracté la maladie mystérieuse, le duo défensif Raphael Varane et Ibrahima Konaté n’ayant pas pu participer à l’entraînement vendredi, ainsi que l’attaquant barcelonais Ousmane Dembele.

Cela fait suite à Adrien Rabiot et Dayot Upamecano qui ont tous deux raté la victoire en demi-finale de mercredi contre le Maroc en raison de leur maladie – le premier étant confiné dans sa chambre d’hôtel par précaution.

La France, qui tente de devenir la première équipe depuis le Brésil en 1962 à conserver la Coupe du monde, a signalé que les joueurs souffraient de divers symptômes, notamment de la fièvre, des problèmes d’estomac et des maux de tête.

Des joueurs brésiliens avaient signalé des plaintes similaires plus tôt dans le tournoi, Deschamps affirmant précédemment que la climatisation dans les différents stades offrait un environnement idéal pour qu’un virus se développe.

Entraînement des Bleus 🇫🇷Avant la finale : TOUS LES JOUEURS SONT présents à la séance. Retour de Varane, Konaté, Coman, Tchouaméni et Hernandez. pic.twitter.com/sKJv49CI8O — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) 17 décembre 2022

“Nous essayons de prendre le plus de précautions possibles, de nous adapter au besoin et d’avancer», a déclaré Deschamps lors d’une conférence de presse samedi.

“Évidemment, ce serait mieux si cela ne se produisait pas, mais nous gérons cela au mieux avec notre personnel médical.

“Nous essayons de gérer au mieux la situation et de rester calmes et concentrés. J’obtiendrai plus d’informations plus tard dans la journée et j’y penserai ce soir et peut-être demain. Et bien sûr, nous sommes impatients d’être prêts pour ce match important.”

Cependant, les rapports récents ont été positifs pour la France avec toute l’équipe assez bien pour s’entraîner samedi après-midi avant la finale – une nouvelle qui sera un coup de pouce pour Les Bleus compte tenu de leurs rangs réduits, Aurélien Tchouameni et Théo Hernandez ayant également raté la séance de vendredi. .

La France était déjà ravagée par les blessures avant le tournoi, Paul Pogba, N’Golo Kante, Karim Benzema et Christopher Nkunku étant exclus avant qu’un ballon ne soit botté au Qatar.

Avant leur tentative de soulever le célèbre trophée pour une deuxième Coupe du monde consécutive, le skipper français Hugo Lloris a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de se protéger contre la maladie qui frappe le camp et que c’est son travail et celui de ses coéquipiers de rejeter les problèmes hors de leur contrôle. .

“Nous ne sommes jamais vraiment préparés à ce genre de chose mais nous essayons de nous préparer au mieux“, a déclaré l’homme de Tottenham.

“Nous restons concentrés et bien sûr nous sommes très excités à l’idée de jouer une finale de Coupe du monde.”