PARIS – Le gouvernement français, déterminé à combattre une idéologie qu’il considère comme «l’ennemi de la République», a dévoilé mercredi un projet de loi de lutte contre l’islamisme radical, qualifiant la mesure de «loi de la liberté» essentielle à la coexistence pacifique dans la société française.

La loi, qui a été assaillie par la Turquie et d’autres pays musulmans, et critiquée comme «sévère» par l’envoyé américain pour la liberté religieuse internationale, reflète la détermination du président Emmanuel Macron à faire face à une série d’attaques terroristes qui ont laissé plus de 260 personnes. mort en France depuis 2015. Trois de ces attentats ces derniers mois, dont la décapitation d’un professeur d’histoire, Samuel Paty, qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet à sa classe, ont durci les positions autour de la législation.

«Ce projet de loi n’est pas un texte dirigé contre les religions ou contre la religion musulmane en particulier», a déclaré le Premier ministre Jean Castex après que le cabinet a approuvé le projet de loi. « C’est l’inverse – c’est une loi de liberté, c’est une loi de protection, c’est une loi d’émancipation contre l’intégrisme religieux. »