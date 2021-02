La France s’apprête à fermer à nouveau les villes alors que les infections à Covid augmentent au milieu de la pagaille des vaccins européens

Les VILLES en France pourraient faire face à des restrictions plus sévères – après que le pays a rejeté les appels à entrer dans un troisième verrouillage plus tôt cette année.

Le ministre de la Santé, Olivier Veran, a admis que les infections à Covid se propageaient rapidement et a déclaré que de nouvelles mesures de répression pourraient être nécessaires à Nice et dans les environs dans les prochains jours.

Une décision entre le resserrement du couvre-feu existant ou des verrouillages partiels sera prise ce week-end, a-t-il déclaré aux journalistes ce matin.

Lors d’une visite dans un centre de santé à Nice, il a déclaré: « Il y a quelques villes et régions en France où le virus circule beaucoup plus rapidement qu’ailleurs et cela peut nécessiter des mesures de confinement régionales. »

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a déclaré: « Si le gouvernement décide que nous devons procéder à un verrouillage partiel, par exemple chaque week-end, je le soutiendrai et l’encouragerai. »

La France a enregistré vendredi 24116 nouvelles infections à coronavirus, soit une augmentation de près de 4000 par rapport à la semaine précédente.

Et aujourd’hui, le nombre de nouveaux cas a augmenté pour la troisième journée consécutive, avec 22 371 contre 21 231 samedi dernier.

Le président français Emmanuel Macron a récemment décidé de ne pas pousser le pays dans son troisième verrouillage en 12 mois, bien qu’un couvre-feu national de 20 heures ait été resserré à 18 heures à la mi-janvier.

Mais moins de quinze jours plus tard, le 27 janvier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a reconnu que le frein avait été « relativement inefficace » et ne faisait pas assez pour « ralentir suffisamment la circulation du virus ».

Pendant ce temps, le déploiement du vaccin soutenu par l’UE se poursuit après avoir été annoncé jeudi que Pfizer n’avait pas réussi à livrer 10 millions de piqûres de Covid au bloc qui étaient attendues en décembre.

Ces problèmes ont incité l’ancien Premier ministre belge et avocat de l’UE, Guy Verhofstadt, à admettre cette semaine que les efforts de vaccination du bloc avaient été un « fiasco ».

Cela fait suite à une dispute amère avec le Royaume-Uni sur le coup AstraZeneca / Oxford.

Macron a affirmé que la dose «ne fonctionnait pas» sur les plus de 65 ans – malgré les assurances des scientifiques britanniques qu’elle le faisait.

Les responsables ont ensuite affirmé que le déploiement de leurs jabs se passait mieux que celui de la Grande-Bretagne.

Le ministre de l’Europe, Clement Beaune, s’est penché sur le programme de jabs du Royaume-Uni et a déclaré que son pays avait « complètement vacciné » plus de personnes.

M. Beaune a déclaré à France Info: « Les Britanniques vont plus vite car ils se sont fortement appuyés sur la première injection.

«Si nous regardons le nombre de personnes qui ont eu les deux injections au Royaume-Uni et dans l’UE, France incluse, nous constatons que le nombre de personnes entièrement vaccinées est plus faible au Royaume-Uni.

«Ce qui se passe au Royaume-Uni n’est pas quelque chose que j’aimerais avoir ici.

Quelles sont les règles en France? La France a évité un troisième verrouillage complet – mais une série de règles strictes est en place Un couvre-feu nocturne est actuellement en vigueur. Entre 18 h et 6 h, les résidents ne peuvent quitter leur domicile que pour des raisons limitées, y compris des rendez-vous médicaux, pour se rendre au travail ou pour promener brièvement un animal de compagnie à moins d’un kilomètre de leur propriété. Les travailleurs doivent rester à la maison s’ils le peuvent. Cependant, toutes les écoles sont ouvertes et les masques faciaux sont obligatoires pour tous les enfants âgés de six ans et plus. La plupart des commerces et services sont ouverts, mais doivent fermer à 18 heures. Les voyages en dehors des États membres européens sont interdits.

« C’est une stratégie de vaccination massive avec plus de risques car leurs conditions de santé sont pires. »

Cependant, les scientifiques affirment qu’un seul vaccin Covid offre une protection des deux tiers contre le virus, le vaccin Pfizer commençant à agir en aussi peu que deux semaines et le vaccin Oxford / AstraZeneca offrant une protection similaire.

Les experts affirment qu’il soutient l’objectif du Royaume-Uni de donner au plus grand nombre de personnes la première dose, plutôt que de vacciner complètement un plus petit nombre rapidement.

Et l’envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr David Nabarro, a qualifié le résultat de « grande leçon pour le reste du monde ».

« N’est-il pas merveilleux qu’il se soit avéré, à la suite de la bravoure du Royaume-Uni, franchement, que cet intervalle prolongé semble être associé à une protection encore plus grande », a-t-il déclaré.

«Nous bénéficions de la volonté des scientifiques et des dirigeants britanniques de nous dire très précisément ce qu’ils font différemment et pourquoi ils le font différemment, puis nous additionnons et nous en tirons des leçons.

«Leur approche a été confirmée et je pense que c’est une excellente leçon pour le reste du monde.

« Merci, merci, scientifiques britanniques. »