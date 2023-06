Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Un jeune pèlerin qui a tenté d’arrêter l’homme au couteau qui a lancé une attaque « innommable » contre des enfants dans un parc de jeux en France est salué dans tout le pays comme « le héros du sac à dos ».

Deux adultes et quatre enfants – âgés de 22 mois à 3 ans – ont été grièvement blessés lors de l’attaque de jeudi dans un parc au bord d’un lac dans la ville alpine d’Annecy, qui a suscité un choc et une condamnation internationale.

Alors que deux des enfants restaient dans un état critique et qu’un homme – qui aurait été poignardé à six reprises et touché par une balle de police – souffrait de blessures mettant sa vie en danger vendredi matin, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont rendus à l’hôpital de Grenoble pour les rencontrer. et leurs familles.

Des fleurs et des ours en peluche ont été déposés au parc de jeux après l’attaque (AP Photo/Laurent Cipriani)

Arrivé plus tard à Annecy, le président a également rencontré un homme nommé uniquement Henri, un étudiant en philosophie de 24 ans qui s’est retrouvé face à face avec l’agresseur lors d’un pèlerinage à pied d’un mois dans les cathédrales de France.

Des images le montrent essayant de bloquer l’agresseur avec l’un de ses deux sacs à dos, poursuivant l’homme dans la cour de récréation et jetant l’un de ses sacs sur l’agresseur, après avoir repéré le couteau attaquant des enfants dans une poussette alors que leur mère tentait désespérément de les protéger.

On le voit ensuite poursuivre l’agresseur à travers la vaste étendue des prairies du Paquier, laissant tomber l’un de ses sacs à dos pour courir plus vite, alors que la police commence également à le poursuivre.

Jusqu’à présent, la majeure partie de la France ne le connaît que par le prénom et le seul nom donné sur ses réseaux sociaux, sur lequel son seul commentaire public à ce jour est le message : « Priez pour les enfants, je vais bien ».

Les médias français l’ont appelé « héros au sac à dos”, traduisant le héros du sac à dos, et ses comptes Facebook et Instagram ont été inondés de messages remerciant pour ses actions.

L’homme, nommé uniquement Henri, a été salué comme un héros en France ( )

« Tout ce que je sais, c’est que je n’étais pas là par hasard », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision CNews. « C’était impensable de ne rien faire… J’ai suivi mon instinct et j’ai fait ce que j’ai pu pour protéger les faibles. »

S’adressant plus tard à BFM TV, Henri a déclaré que « dans des moments comme ça, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez ».

« Beaucoup d’autres personnes sont intervenues de toutes les manières possibles – j’ai vu un employé du parc essayer de frapper l’agresseur avec sa grosse pelle en plastique », a déclaré le jeune homme de 24 ans, ajoutant: « J’ai agi comme n’importe quel Français. S’il y a une leçon à tirer de mon expérience, c’est que tout est possible si l’on cesse d’être passif face à des attaques de ce genre.

Alors qu’il se rassemblait parmi une foule de sauveteurs et de premiers intervenants à qui M. Macron a exprimé sa « gratitude et son admiration », le président français a fait l’éloge d’Henri en disant : « Vous avez vécu des moments très durs, traumatisants. Je suis très fier de toi. »

Emmanuel Macron a serré la main d’Henri, de son ami Lilian et de Youssouf, qui ont été légèrement poignardés alors qu’il tentait d’intercepter le suspect. (REUTERS/Denis Balibouse/Piscine)

L’étudiant avait posté sur Instagram fin mai qu’il était à deux mois d’un pèlerinage de neuf mois qui le verrait marcher et faire de l’auto-stop à travers la France, après avoir commencé en Provence.

Beaucoup ont afflué sur ses pages de médias sociaux pour saluer son courage, une personne écrivant : « Que Dieu vous bénisse. Tu as fait ce que tu as pu à ce moment-là, tu n’as pas abandonné, tu n’as pas couru. Vous êtes un ange. »

« Bravo pour ton courage et ta bravoure, tu as sauvé des vies aujourd’hui, tu peux être fier de toi mon ami », a écrit un commentateur, tandis qu’un autre a déclaré : « La France a un héros ce soir, un humble héros. »

Beaucoup des centaines de personnes qui ont écrit pour partager leurs remerciements et leur « profond respect » pour son « incroyable » bravoure ont demandé qu’il reçoive la Légion d’honneur, la plus haute distinction française, tandis que d’autres vivant à travers la France ont proposé de l’héberger. poursuit son pèlerinage.

L’attaque « odieuse » a eu lieu jeudi matin (Twitter)

Alors que certains ont dit qu’ils craignaient qu’il n’y ait eu plus de victimes s’il n’était pas intervenu, d’autres sympathisants ont suggéré que « votre aventure ne vous a certainement pas conduit ici par hasard ».

Le père d’Henri, François, a déclaré qu’il pensait que la poursuite acharnée de son fils avait contribué à dissuader l’agresseur de poignarder d’autres victimes avant que la police ne le plaque au sol.

« Il a pris beaucoup de risques – quand il n’était pas armé, avec juste ses sacs à dos », a déclaré le père. « Il n’a pas arrêté de courir après lui pendant de longues minutes, pour l’empêcher de revenir et de massacrer encore plus les enfants… Vraiment très courageux. »

Le père d’Henri a déclaré que son fils lui avait dit que l’agresseur « était incohérent, disait plein de choses étranges dans différentes langues, invoquait son père, sa mère, tous les dieux », ajoutant : « Bref, il était possédé par on ne sait quoi, mais possédé par la folie, c’est certain.

François a demandé que leur nom de famille ne soit pas publié, exprimant des inquiétudes quant au fait que leur famille soit soudainement et par inadvertance aux yeux du public à un moment de choc et d’indignation en France provoqué par l’attaque.

Vendredi, les résidents ont continué de se rassembler au parc pour enfants populaire pour déposer des fleurs, des ours en peluche, des bougies et des messages écrits en hommage aux victimes.

Le suspect de 31 ans, un réfugié syrien qui, selon des témoins oculaires, a invoqué Jésus-Christ lors de l’assaut – condamné « odieux et indescriptible » par le Premier ministre britannique Rishi Sunak – était évalué par des psychiatres, et les autorités françaises ont déclaré qu’elles ne croyaient pas à l’attaque. était liée au terrorisme.

Rapports supplémentaires par les agences