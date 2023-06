L’agresseur a lacéré l’homme de 24 ans avec le couteau qu’il a utilisé pour poignarder sauvagement un jeune enfant après l’autre. Mais plutôt que de courir, Henri a tenu bon – en utilisant un sac à dos lourd qu’il portait pour se balancer vers l’assaillant et repousser sa lame.

Les médias français ont salué Henri comme « le héros avec un sac à dos » vendredi après avoir été montré dans une vidéo aux prises avec l’agresseur et le chargeant lors de l’attaque au couteau qui a grièvement blessé quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans, et aussi blessé deux adultes.

Henri, un pèlerin catholique qui visite les cathédrales de France et qui se trouvait justement dans la ville alpine d’Annecy lorsque l’attaquant a saccagé son parc au bord du lac jeudi, a également reçu vendredi des mots de gratitude personnels du président Emmanuel Macron. Le dirigeant français a visité les hôpitaux pour rencontrer les victimes et leurs familles et a remercié le personnel médical, la police, les pompiers, les civils – dont Henri – et d’autres dont les premiers secours et les actions rapides ont permis de sauver des vies.

« Vous avez vécu des moments très durs, traumatisants », a déclaré Macron. « Je suis très fier de toi. »

Le président a eu des mots rassurants sur les victimes, disant qu’il avait de l’espoir après avoir parlé aux médecins de leurs blessures et que « normalement, les choses continueront à s’améliorer ». Les enfants les plus gravement blessés, deux cousins, ont été stabilisés et « les médecins étaient très confiants », a-t-il déclaré.

Une jeune fille britannique blessée « est réveillée, elle regarde la télévision », a ajouté Macron, s’adressant aux premiers intervenants. Une fille hollandaise blessée s’est également améliorée et un adulte grièvement blessé – qui a été à la fois poignardé et blessé par un coup de feu tiré par la police alors qu’ils arrêtaient l’agresseur présumé – reprend conscience, a déclaré Macron. Le deuxième adulte blessé est sorti d’un hôpital et faisait partie des dizaines de personnes que Macron a rencontrées et remerciées, le coude gauche toujours bandé.

« La première chose que les médecins m’ont dite… c’est que ces enfants ont été sauvés grâce à la rapidité de l’intervention collective », a déclaré Macron. « Merci infiniment pour votre courage. »

Henri avait un lourd sac à dos sur le dos et en tenait un autre à la main lorsque l’agresseur lui a donné un coup de couteau. Mais malgré la lame et l’agressivité effrayante de l’agresseur, Henri a continué à le harceler, poursuivant l’homme dans une cour de récréation. – où il a poignardé à plusieurs reprises un enfant dans une poussette – puis à nouveau hors du parc, portant ses sacs à dos tout le temps. Henri a semblé lancer l’un des sacs à dos à l’agresseur à un moment donné, puis le ramasser à nouveau pour prendre un autre coup.

Le père d’Henri, François, a déclaré qu’il pensait que la poursuite acharnée de son fils avait contribué à dissuader l’agresseur de poignarder d’autres victimes avant que la police ne le plaque au sol.

« Il a pris beaucoup de risques – quand il n’était pas armé, avec juste ses sacs à dos », a déclaré le père à l’Associated Press. « Il n’a pas arrêté de courir après lui pendant plusieurs minutes, pour l’empêcher de revenir et de massacrer encore plus les enfants. Je pense qu’il a empêché le carnage en lui faisant peur. Vraiment très courageux.

François a demandé que leur nom de famille ne soit pas publié, exprimant des inquiétudes quant au fait que leur famille soit projetée soudainement et par inadvertance aux yeux du public à un moment de choc et d’indignation en France provoqué par la méchanceté de l’attaque et l’impuissance de ses jeunes victimes.

Le profil de l’agresseur présumé, un réfugié politique syrien de 31 ans, a également ravivé le débat politique sur les politiques migratoires françaises. Les critiques de droite et d’extrême droite de la politique française ont rapidement dépoussiéré leurs arguments selon lesquels les contrôles migratoires français sont trop laxistes.

De son côté, Henri s’est débarrassé de l’étiquette de « héros ». Il a dit qu’il « a essayé d’agir comme tous les Français devraient agir ou agiraient ».

« À ce moment-là, vous débranchez votre cerveau et réagissez un peu comme un animal par instinct », a-t-il déclaré à la chaîne BFMTV. « C’était impossible pour moi d’être témoin de cela sans réagir. »

« Je suis loin d’être le seul à avoir réagi. Beaucoup d’autres personnes autour ont commencé, comme moi, à lui courir après pour essayer de lui faire peur, de le repousser. Et d’autres personnes sont immédiatement allées vers les enfants pour s’occuper des blessés.

Les motifs de l’attaque dans et autour d’une aire de jeux pour enfants au bord d’un lac à Annecy sont restés inexpliqués. Le suspect, qui a le statut de réfugié en Suède, reste en détention. Des psychiatres l’évaluent, a indiqué le porte-parole du gouvernement Olivier Veran.

Le père d’Henri a déclaré que son fils « m’a dit que le Syrien était incohérent, disant plein de choses étranges dans différentes langues, invoquant son père, sa mère, tous les dieux ».

« Bref, il était possédé par on ne sait quoi, mais possédé par la folie, c’est certain », a déclaré le père à l’AP.

Il a dit qu’il n’avait pas montré la vidéo troublante de l’attaque à ses autres enfants et à sa femme, et a ajouté que lui et sa femme avaient du mal à dormir même après avoir appris qu’Henri était en sécurité.

« Nous avons remercié la providence et ses anges gardiens », a-t-il déclaré.

La plupart des enfants ont été transportés d’urgence dans un hôpital de la ville alpine française de Grenoble – la première étape pour Macron et son épouse vendredi matin.

Le quatrième enfant blessé était soigné à Genève, en Suisse voisine.

Le ministère portugais des Affaires étrangères a déclaré que l’adulte grièvement blessé était portugais et qu’il « était désormais hors de danger ». Il a été blessé « alors qu’il tentait d’empêcher l’agresseur de fuir la police », a-t-il ajouté.

« Pour cet acte de courage et de bravoure, nous le remercions profondément », a ajouté le ministère.

Les autorités françaises ont déclaré que le suspect s’était récemment vu refuser l’asile en France, car la Suède lui avait déjà accordé la résidence permanente et le statut de réfugié il y a dix ans.

Le procureur principal Line Bonnet-Mathis a déclaré que les motivations de l’homme étaient inconnues, mais ne semblaient pas être liées au terrorisme. Il était armé d’un couteau pliant, a-t-elle dit.

