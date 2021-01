Le gouvernement français a jeté un éclairage favorable vendredi sur une offre annoncée par le père du Premier ministre britannique d’acquérir la nationalité française, affirmant que cela montre à quel point les Britanniques sont attachés à l’Union européenne dont ils ne font plus partie.

Les informations selon lesquelles Stanley Johnson, le père du Premier ministre britannique Boris Johnson, cherche à garder un pied en Europe en acquérant la nationalité française ont fait la une des journaux au moment où son fils a dirigé la scission de la Grande-Bretagne jeudi de l’UE. La Grande-Bretagne a quitté le vaste marché unique du bloc européen pour les personnes, les biens et les services à 23 heures, heure de Londres, le soir du Nouvel An.

«Si le père de M. Johnson a droit à la nationalité française, veut rester citoyen européen et devenir citoyen français, alors nous examinerons cela», a-t-il déclaré. « Pour moi, c’est un clin d’œil, ou un signe, que beaucoup de Britanniques, de différentes manières, aiment toujours l’Europe. »

La nationalité française donnerait à l’aîné Johnson les droits automatiques que les autres Britanniques ont maintenant perdus, y compris la possibilité de voyager et de vivre librement dans les 27 pays de l’UE.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

«Je serai toujours européen. C’est certain », a déclaré Stanley Johnson. «Vous ne pouvez pas dire aux Anglais: » Vous n’êtes pas européens « . L’Europe est toujours plus que le marché commun, plus que l’Union européenne. » ___