La France saisit des fusils d’assaut iraniens et des missiles se dirigeant vers le Yémen

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Les forces navales françaises ont saisi des milliers de fusils d’assaut, de mitrailleuses et de missiles antichars au début du mois dans le golfe d’Oman en provenance d’Iran en direction des rebelles houthis du Yémen, ont annoncé jeudi des responsables, la dernière interdiction de ce type au Moyen-Orient. longue guerre de la nation.

La saisie a eu lieu le 15 janvier dans le golfe d’Oman, une étendue d’eau qui s’étend du détroit d’Ormuz, l’étroite embouchure du golfe Persique, jusqu’à la mer d’Oman et l’océan Indien. Le Commandement central américain a décrit l’interdiction comme se produisant “le long des routes historiquement utilisées pour le trafic illégal d’armes de l’Iran au Yémen”.

Une résolution des Nations unies interdit les transferts d’armes aux rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen, qui ont pris la capitale du pays fin 2014 et sont en guerre avec une coalition dirigée par l’Arabie saoudite soutenant le gouvernement internationalement reconnu du pays depuis mars 2015.

L’armée française n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la capture des armes. Le Commandement central américain n’a pas immédiatement répondu aux questions sur la saisie, pas plus que la mission iranienne auprès des Nations Unies. Alors que la France maintient une base navale à Abu Dhabi, elle adopte généralement une approche plus calme dans la région tout en maintenant une présence diplomatique en Iran.

L’Iran a longtemps nié avoir armé les Houthis, bien que les nations occidentales, les experts de l’ONU et d’autres aient retracé des armes allant des lunettes de vision nocturne, des fusils et des missiles jusqu’à Téhéran. En novembre, la marine américaine a déclaré avoir trouvé 70 tonnes d’un composant de carburant de missile caché parmi des sacs d’engrais à bord d’un navire à destination du Yémen depuis l’Iran. Les tirs de missiles balistiques houthis ont ciblé l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans le passé.