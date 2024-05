La France retire l’invitation de la Russie à un anniversaire majeur de la Seconde Guerre mondiale – Reuters — RT World News

La perspective de la présence de Moscou à la commémoration de la Normandie aurait suscité l’inquiétude des alliés occidentaux.

La Russie ne sera pas invitée aux événements marquant le 80e anniversaire du débarquement du jour J de la Seconde Guerre mondiale en raison du conflit en Ukraine, a annoncé jeudi la présidence française, rapportée par Reuters.

Le débarquement allié en Normandie, qui a ouvert un deuxième front contre l’Allemagne nazie en Europe, sera commémoré le 6 juin. Les Alliés ont utilisé plus de 5 000 navires et péniches de débarquement pour amener plus de 150 000 soldats sur cinq plages de Normandie dans le cadre d’une opération qui a finalement a conduit à la libération de l’Europe occidentale de l’Allemagne nazie.

Avant l’annonce jeudi de la dernière décision de la France, deux sources diplomatiques auraient déclaré à Reuters que le conflit en Ukraine et le malaise de certains alliés quant à la présence de Moscou avaient conduit Paris à revenir sur sa réflexion initiale.

Les organisateurs français, Mission de Libération, ont déclaré le mois dernier qu’une délégation russe pourrait se joindre aux événements en France mais que le président Vladimir Poutine ne serait pas invité. Cependant, la présence potentielle d’une délégation russe à l’événement aurait suscité des critiques de la part de responsables britanniques et américains, certains affirmant avoir été pris au dépourvu.

S’adressant aux journalistes à l’approche de l’anniversaire de jeudi prochain, un responsable de la présidence française a confirmé l’absence de la Russie, soulignant que le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky avait été invité.

En avril, la station de radio Europe 1 a rapporté que la France souhaitait que Moscou ait une moindre représentation à l’événement de cette année, mais que cela marque cette date historique. « ce serait difficile » si le pays n’en faisait pas partie du tout, a suggéré le média.















Les organisateurs ont déclaré le mois dernier que la Russie serait invitée à y assister afin « pour honorer l’importance de l’engagement et des sacrifices des peuples soviétiques, ainsi que sa contribution à la victoire de 1945 » sur l’Allemagne nazie.

Des responsables russes ont déjà assisté aux cérémonies du jour J. Lors des événements du 70e anniversaire en 2014, Poutine, avec les dirigeants de la France, de l’Allemagne et de l’Ukraine, a mis en place ce qu’on appelle le format Normandie dans le but de trouver une solution pacifique au conflit ukrainien.

L’année dernière, Macron a déclaré qu’il pourrait inviter Poutine en Normandie si les circonstances le permettaient.

L’Union soviétique a perdu plus de 26 millions de personnes au cours de la Seconde Guerre mondiale, connue en Russie sous le nom de Grande Guerre patriotique. La Russie célèbre la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie le 9 mai, l’une des fêtes les plus vénérées du pays.