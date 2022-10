La France renforce son soutien de guerre à l’Ukraine et reconstruit ses armureries

PARIS (AP) – La France a promis dimanche des systèmes de défense aérienne pour protéger les villes ukrainiennes contre les frappes de drones, ainsi qu’un programme de formation élargi pour les soldats ukrainiens, alors qu’elle cherche à percer les perceptions selon lesquelles le gouvernement du président français Emmanuel Macron a tardé à soutenir militairement l’Ukraine contre l’invasion russe.

Jusqu’à 2 000 soldats ukrainiens seront intégrés à des unités militaires en France, alternant pendant plusieurs semaines une formation au combat, une formation plus spécialisée en logistique et autres besoins, et une formation sur les équipements fournis par la France, a déclaré le ministre de la Défense Sébastien Lecornu dans une interview. publié dans Le Parisien.

“Nous constatons que la guerre, hélas, va durer”, a déclaré le ministre citant le journal. “Une nouvelle génération de soldats doit également être formée, pour tenir la distance.”

La France avait auparavant entraîné des troupes d’artillerie ukrainiennes à utiliser les obusiers automoteurs Caesar qu’elle avait fournis.

La formation élargie que la France propose désormais est “une étape très importante”, a déclaré le ministre. « Nous changeons d’échelle.

Le ministre a déclaré que les batteries de missiles de défense aérienne Crotale que la France s’apprête à envoyer en Ukraine “seront particulièrement utiles dans la lutte contre les drones et contre les bombardements aériens”.

La France possède 12 des batteries, a déclaré le ministre. Il n’a pas précisé combien d’entre eux iront en Ukraine mais a déclaré “ce sera important pour leur permettre de défendre leur ciel”.

L’objectif est que l’Ukraine puisse les déployer dans un délai de deux mois, ce qui inclut le temps de formation des Ukrainiens à leur utilisation, a déclaré le ministre.

La France a fourni 18 pièces d’artillerie César et est en discussion pour en fournir six autres. Lecornu a déclaré que la France étudiait également une demande ukrainienne d’armes de frappe au sol lancées par roquettes.

La France a également mis en place un fonds de 100 millions d’euros (97 millions de dollars) “que les Ukrainiens peuvent utiliser pour acheter ce qu’ils veulent, à condition que le fournisseur soit français”, a déclaré le ministre.

Parmi les destinataires des premières commandes ukrainiennes utilisant le fonds figure une entreprise française qui fournira des ponts flottants, a-t-il déclaré.

Le puisage de la France dans ses stocks d’armes pour approvisionner l’Ukraine a également mis en lumière les besoins de défense du pays.

Lecornu a déclaré que les batteries Crotale destinées à l’Ukraine étaient remplacées par le système de défense aérienne plus moderne Mamba, qui devrait faire partie du bouclier de sécurité autour des Jeux olympiques de Paris en 2024.

La France a également passé commande pour reconstituer son stock de canons César, en remplacement de ceux envoyés en Ukraine, a indiqué le ministre.

Le budget de la défense française pour 2023 atteindra son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale, à 44 milliards d’euros (42,8 milliards de dollars), a-t-il déclaré. Cela se compare à 32,3 milliards d’euros en 2017 lorsque Macron a remporté son premier mandat, a déclaré le ministre.

The Associated Press