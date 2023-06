La France renforce la sécurité après des troubles provoqués par la fusillade par la police d’un jeune de 17 ans

NANTERRE, France (AP) – Le gouvernement français a annoncé mercredi une présence policière accrue autour de Paris et d’autres grandes villes et a appelé au calme après l’éclatement de violences dispersées à la suite de la mort d’un chauffeur-livreur de 17 ans qui a été tué par balle lors d’un contrôle de police .

La mort a suscité l’inquiétude à l’échelle nationale et déclenché des troubles dans plusieurs villes. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que 31 personnes avaient été arrêtées, 25 policiers blessés et 40 voitures incendiées lors de troubles nocturnes.

Les tensions se sont concentrées autour de la banlieue parisienne de Nanterre, où des avocats affirment que Nael M., 17 ans, a été tué mardi lors d’un contrôle routier. Le policier soupçonné d’avoir tiré sur lui a été placé en garde à vue et risque d’être inculpé d’homicide involontaire, selon le parquet de Nanterre.

Les vidéos censées être de l’incident étaient « extrêmement choquantes », a déclaré Darmanin, promettant une enquête complète. Les images montrent deux policiers penchés dans la fenêtre côté conducteur d’une voiture jaune, avant que le véhicule ne s’éloigne alors qu’un policier tire dans la fenêtre. La voiture est vue plus tard écrasée dans un poteau à proximité.

« J’appelle au calme et à la vérité », a déclaré Darmanin.

Il a déclaré que 1 200 policiers ont été déployés dans la nuit et 2 000 seraient déployés en force mercredi en région parisienne et autour d’autres grandes villes pour « maintenir l’ordre ».

L’usage meurtrier des armes à feu est moins fréquent en France qu’aux États-Unis. La mort de mardi a déclenché la colère à Nanterre et dans d’autres villes, notamment autour des lotissements où de nombreux habitants luttent contre la pauvreté et la discrimination et estiment que les abus de la police sont sous-punis.

Un avocat de la famille de Nael, Yassine Bouzrou, a déclaré à l’Associated Press qu’ils voulaient que le policier soit poursuivi pour meurtre au lieu d’homicide involontaire, et que l’enquête soit confiée à une autre région car ils craignent que les enquêteurs de Nanterre ne soient impartiaux.

Le gouvernement tiendra une réunion de sécurité mercredi après-midi pour discuter des prochaines étapes, a déclaré Darmanin.

La victime a été blessée par balle et est décédée sur place, a indiqué le parquet dans un communiqué. Un passager de la voiture a été brièvement détenu puis relâché, et la police recherche un autre passager qui a pris la fuite.

Plusieurs personnes sont mortes ou ont été blessées aux mains de la police française ces dernières années, ce qui a incité à exiger plus de responsabilité. La France a également vu des manifestations contre le profilage racial et d’autres injustices à la suite du meurtre de George Floyd par la police du Minnesota.

The Associated Press