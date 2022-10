La France rend hommage aux chiens héros, soulignant leurs exploits

SUIPPES, France (AP) – De la recherche de suspects dans les attentats terroristes de 2015 à Paris à la lutte contre les extrémistes dans la région africaine du Sahel, les chiens ont aidé des soldats, des policiers et des équipes de secours français à sauver des vies pendant plus d’un siècle.

En reconnaissance des partenaires à quatre pattes, la France a inauguré cette semaine un mémorial rendant hommage à tous les “chiens héros civils et militaires”. Il présente une sculpture de l’artiste franco-colombien Milthon représentant un soldat de la Première Guerre mondiale et son chien blottis l’un contre l’autre.

Le monument est situé devant l’hôtel de ville de Suippes, une partie d’une région du nord-est de la France qui a connu de grandes batailles pendant la Première Guerre mondiale. Le placement reconnaît le rôle important joué par les chiens dans les armées américaines et européennes de l’époque.

Suippes abrite également le plus grand chenil militaire d’Europe, où des membres du 132e régiment d’infanterie canine de l’armée française entraînent des chiens pour le service militaire. Le régiment se compose actuellement de 650 militaires et de 550 chiens.

Le monument en hommage aux chiens héros est une initiative du club canin français, la Centrale Canine. Des animaux du régiment de l’armée ont assisté jeudi à la cérémonie d’inauguration du mémorial portant leurs médailles militaires.

« C’est très important (la reconnaissance) parce que les chiens, comme les humains, accomplissent des missions, mais on ne leur demande pas leur avis. Donc pour moi, c’est juste de leur rendre une médaille », a déclaré Johann, adjudant dans une unité de combat.

Lui et d’autres membres humains de l’unité ne pouvaient être identifiés que par leurs prénoms pour des raisons de sécurité liées à leur statut militaire.

Le régiment de Suippes prépare des chiens pour les zones de combat où ils seraient chargés de flairer et de chasser un ennemi potentiel. Certains sont également formés pour détecter les explosifs et les drogues. Chaque chien est jumelé avec un soldat.

Johann, membre du régiment pendant 12 ans, est maintenant jumelé avec un berger hollandais nommé Nasky. Il n’a pas perdu de chien au combat, bien qu’il ait des collègues qui en ont perdu.

« C’est important d’un point de vue psychologique et très dur pour le manieur. Mais dans ces moments-là, nous prenons sur nous (de continuer) et quand nous n’avons plus notre chien, nous sommes toujours des fantassins et nous devons pouvoir continuer nos missions », a-t-il déclaré.

Les recrues du régiment sont impliquées dans les opérations françaises à l’étranger, notamment dans la région africaine du Sahel, en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient. Ils sont également envoyés en mission intérieure et pour travailler dans les territoires français d’outre-mer, comme la lutte contre le trafic d’or en Guyane française.

Les chiens sélectionnés pour l’entraînement sont parfois recrutés lorsqu’ils sont chiots, mais la plupart sont âgés de 18 mois. Beaucoup viennent de France, d’autres des Pays-Bas, d’Allemagne et de pays d’Europe de l’Est.

Ils passent par une série de tests pour voir s’ils sont enthousiastes à l’idée de mordre, désireux de jouer et ne sont pas facilement surpris dans un environnement stressant. La qualité la plus importante requise est la bravoure, ont déclaré les soldats du régiment.

« On utilise beaucoup leur sens olfactif, leur vue, leurs capacités physiques. C’est pourquoi nous avons beaucoup de bergers belges, allemands, des chiens qui savent courir, qui résistent à la chaleur et au froid », explique Audrey, membre de l’unité canine. “Ce sont de très bons chiens de travail.”

Lorsqu’ils ne peuvent plus remplir leurs missions, les chiens sont mis à la retraite. Audrey prévoit de garder son partenaire, Moocki, avec elle à la maison le moment venu. Elle a expliqué que “les maîtres-chiens sont les mieux placés pour choisir les familles” pour les chiens à la retraite.

«Nous essayons, en tant que maîtres-chiens, de faire cela du mieux que nous pouvons… en fonction du chien, du caractère. Certains chiens peuvent également souffrir de trouble de stress post-traumatique », a-t-elle déclaré.

La France a créé son premier département pour former des chiens pour le service actif pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont recherché des soldats blessés, averti des sentinelles et transporté des messages, de la nourriture et des munitions sur les lignes de front de la guerre 1914-1918.

La cérémonie de jeudi en France a notamment rendu hommage à Diesel, un chien policier tué dans un raid visant le cerveau des attentats de Paris en 2015, et à Leuk, un chien d’assaut de l’armée française tué par un extrémiste au Mali en 2019.

D’autres nations ont reconnu les contributions des chiens en temps de guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a décerné une médaille à un terrier Jack Russell nommé Patron qui a reniflé les mines après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Patron a ensuite reçu la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui l’a qualifié de « mondialement connu ».

Aux États-Unis, le premier monument national dédié aux équipes de chiens de travail militaires a été inauguré en 2013 à Joint Base San Antonio-Lackland au Texas, qui abrite le plus grand centre de dressage de chiens militaires au monde.

Sylvie Corbet, Associated Press